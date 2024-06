Pamela López molesta tras 'escena de celos' de Cueva en discoteca: "¿Por qué no se larga?"

Pamela López, esposa de Christian Cueva, celebraba su cumpleaños en una discoteca de Miraflores, cuando el futbolista apareció de sorpresa y ocasionó una 'escena de celos'. Las imágenes, difundidas por "Amor y Fuego", muestran a la pareja en un incómodo momento que rápidamente se volvió viral.

Celebración interrumpida. El 8 de junio, Pamela decidió festejar su cumpleaños en compañía de amigos. La noche transcurría tranquila hasta que Christian Cueva, encapuchado y acompañado por un hombre que parecía ser su seguridad, llegó al lugar. En un video, se observa a Pamela apoyada en una pared mientras un hombre desconocido está cerca de ella con el celular en la oreja.

Fue entonces cuando Pamela, visiblemente molesta, dijo: "Pero Christian, ¿por qué no se larga? Pero le han dicho que ya me fui. Me ha hecho así".