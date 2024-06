Yahaira Plasencia no descarta volver con Jefferson Farfán: "No me cierro absolutamente a nada"

La popular cantante Yahaira Plasencia dejó abierta la posibilidad de retomar su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. En una reciente entrevista en el programa "América Hoy", la salsera habló sobre su expareja y mostró una actitud abierta a una posible reconciliación.

Yahaira Plasencia dejó a todos sorprendidos al no descartar una posible reconciliación con Jefferson Farfán. La salsera fue invitada al programa "América Hoy", donde habló sobre su ex y la posibilidad de que vuelva a su vida. ¡Aquí te contamos todo!

Plasencia comentó sobre la posible visita de Jefferson Farfán a su podcast "Hablando con La Yaha".

Al tocar el tema, los conductores no dudaron en hacerle una pregunta que la puso nerviosa: "¿Volverías con Jefferson Farfán?".

Yahaira Plasencia sobre una posible reconciliación con Jefferson Farfán: "no me cierro a nada". #AméricaHoy 🤯 pic.twitter.com/IOBYOmR0EF

Yahaira, con una sonrisa, respondió: "Sí claro (hay parejas que vuelven luego de años). He visto varios casos. Como te digo, soy bastante proyectada en mis cosas, con Sergio trabajando bastante. Veo que Jefferson está en lo suyo también, cada uno está en su mundo progresando y saliendo adelante".

Un pasado complicado. La relación entre Yahaira y Jefferson ha sido bastante tumultuosa. Su primera ruptura fue en 2018, tras la infidelidad de Yahaira con Jerson Reyes. Luego, en plena pandemia, volvieron a separarse. A pesar de estos altibajos, la cantante se mostró abierta a la posibilidad de reconciliarse con el exfutbolista.

Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de "América Hoy", no dudaron en animar a Yahaira a contactar a su expareja.

Además, Edson Dávila confesó que le había escrito a Jefferson Farfán en esos momentos.

Janet no dudó en certificar el comentario de su compañero: "¡Déjame ver algo! (...) ¡Noooooo! ¿En serio? Yahaira escríbele, acá te habla la voz de la experiencia y por algo te lo decimos".

"¡Esto es real!, no te cierres Yahaira, si estás sola" , agregó Ethel Pozo.

Por su parte, Yahaira sorprendida no dudó en responder.