¡Sacó los pasos prohibidos! Chechito sorprendió a su fans cantando varios temas de reggaetón en concierto

Sergio Romero es un joven cantante que se ha ganado el cariño del público con su talento en el último año. Entre sus fans es conocido como 'Chechito' y sigue avanzando en su carrera con su propia orquesta. En uno de sus conciertos, el artista de cumbia sorprendió bailando y cantando reggaetón, alborotando a las fans.

El cantante Sergio Romero es un artista de tan solo 19 añitos que viene creciendo a grandes pasos en su carrera musical. Hace un par de meses, se lanzó con su propia orquesta y desde entonces, no para con los conciertos por todo el país.

Por medio de sus redes sociales, Chechito y Orquesta compartieron un video donde sorprendieron a los seguidores con un mix de reggaetón. En el video se puede ver como el cantante de cumbia interpreta "Batidora" y "Yo no soy tu marido". Además, el joven artista sacó los pasos prohibidos en el escenarios, haciendo gritar a muchas fanáticas.

El video que fue publicado en las redes sociales de Chechito y Orquesta, se volvió viral muy rápido. Sus fans elogiaron los pasos de baile de Sergio Romero y algunos, reclamaron porque no había realizado el mix reggaetonero en otras presentaciones, esperando verlo nuevamente.

"Excelente tus presentaciones y a tus fans les gusta como cantas las canciones, asu que tal movimiento", "Que en todo los conciertos cante ese mix", "Chechito la batidora, éxitos siempre", "Esooo Chechito, los pasitos prohibidos", "Bien Chechito, te queremos en Arequipa, excelente presentación", "Asuuu ahora sí me dio ganas de perrear", "Ta bueno el reggaetón", "Lindo show, me encanta", "Vamos, sigue adelante con la humildad que te caracteriza", "Me encantó, solo fui para verte", fueron algunos de los comentarios.