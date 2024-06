Jessica Newton rompe su silencio ante críticas contra el Miss Perú 2024: "La gente tiene que entender"

El certamen Miss Perú 2024 ha recibido elogios por el triunfo de la modelo Tatiana Calmell, pero también críticas por la organización. Esta vez, la empresaria Jessica Newton se defiende de algunos comentarios en redes sociales sobre la cantidad de publicidad en la transmisión.

Por tal motivo, la organizadora del certamen de belleza no dudó en responder a las críticas en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jessica Newton responde a las críticas contra el Miss Perú 2024

Las redes sociales explotaron el domingo 09 de junio durante la transmisión del concurso Miss Perú 2024, pero en lugar de recibir comentarios favorables, fue objeto de críticas. El motivo de estos duros comentarios por parte de los internautas que presenciaban el evento fue la cantidad 'excesiva' de comerciales durante la transmisión del certamen. Por ello, los 'memes´ en torno a este hecho no tardaron en hacerse virales.

"Si ponían a Marco Antonio de la Teleferia agradeciendo a las marcas hubiera sido un poco más entretenido", "Otra vez comerciales en el Miss Perú 2024", escribieron algunos usuarios en la plataforma en X.

Por esta razón, Jessica Newton salió a defender su certamen de belleza explicando el motivo de la cantidad de publicidad: "La gente tiene que entender que tenemos auspiciadores, ojalá los tuviesen todos los programas de todo el país", dijo en entrevista a Trome. Así, la empresaria dio a entender que está al tanto de las críticas, pero que no le afecta.

Además, la madre de Cassandra Sánchez pone en evidencia su felicidad por los elogios: "Fue una noche esperada, hemos sido tendencia en los missiólogos del mundo y los comentarios que he recibido han sido muy bonitos", mencionó rescatando lo positivo de la noche. Cabe resaltar que la mayoría de posts en X fueron memes del evento.

Respalda el triunfo de Tatiana Calmell

Al igual que la organización del Miss Perú 2024 fue 'blanco de críticas', también surgieron comentarios sobre una supuesta preferencia hacia la modelo Tatiana Calmell para ganar la corona. En ese sentido, Jessica Newton restó importancia a estas especulaciones y celebró a la nueva reina de belleza.

"Ni me he acercado al jurado, eso (comentarios) es algo con lo que no voy a perder el tiempo, estoy curtida, no importa quién gane. Las chicas han hecho una magnífica labor y creo que Tatiana es una justa ganadora", sostuvo Jessica Newton sobre el triunfo de Tatiana Calmell en el certamen.