Magaly Medina le responde al Cuto tras decirle 'diablo': "No me eches la culpa de lo que te hizo tu mujer"

Magaly Medina presentó un segmento sobre el pódcast de Yahaira Plasencia, donde entrevistó a Luis 'Cuto' Guadalupe. En el programa, Medina escuchó atentamente las críticas del exfutbolista hacia ella, quien incluso la llamó 'el diablo' por haberse involucrado en su relación.

Es importante recordar que en mayo de 2023, Charlene Castro, pareja de Luis 'Cuto' Guadalupe, fue captada con otro hombre gracias a las imágenes de 'Magaly TV: La Firme'. Conoce qué fue lo que dijo la conductora de televisión.

Lo que dijo el Cuto sobre Magaly Medina

En el pódcast de Yahaira Plasencia, Luis 'Cuto' Guadalupe no dudó en criticar a Magaly Medina, cuestionando la manera en que realiza sus programas y cómo se refiere a otras figuras de la farándula y del fútbol. "Te das cuenta de que a veces la fama, o el éxito de otros, a muchas personas les incomoda (...) Y hay una sola persona que disfruta de eso, que es el diablo y es la señora Magaly Medina", indicó.

Asimismo, indicó que no le tiene miedo a la conductora de 'Magaly TV: La Firme'. "Ella sabe en el fondo de su corazón como va a terminar, opinas de todo el mundo, quieres pasar por encima de todos, y la gente le tiene miedo. Yo no entiendo, ¿Miedo por qué? Yo le tengo miedo y respeto a Dios".

'Cuto' Guadalupe, junto a Yahaira Plasencia, concordaron en que Magaly Medina no tiene buena relación con sus compañeros del canal. "Tanto como los dueños del canal como sus chacales, toda esa gente que trabaja ahí todos son cómplices (...) Del daño, cada uno en su momento van a tener que pagar las consecuencias de sus actos".

La Urraca le responde al Cuto

Magaly Medina no tuvo reparo en responder a las críticas del 'Cuto' Guadalupe. "La que quiso destruirte, no soy yo, la que te destruyó, supongo que el corazón, la que te hizo añicos, fue la persona en la que tú confiaste, una persona que estaba a tu lado, alguien que supuestamente te amaba, 'Cuto' Guadalupe".

Asimismo, criticó a los futbolistas que no les gusta que hablen de ellos y a los periodistas que los defienden. "Estas personas, como los jugadores de fútbol, se creen intocables, no hay que tocarlos como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, no se les puede criticar, porque se siente dioses, intocables, y a ellos les encantan los periodistas sobones".

Por último, Magaly Medina indicó que el 'Cuto' Guadalupe no debería tenerle remordimiento a la conductora de 'Magaly TV: La Firme', si no a su pareja por haber sido infiel. "Ve y reclámale 'Cuto' a quien tengas que reclamarle, porque ya te dijeron en las redes sociales, no me eches la culpa a mí de lo que te hizo tu mujer".