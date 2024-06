¡Hasta las lágrimas! Javier Masías se conmueve tras la eliminación de Julinho en 'El Gran Chef'

El día de ayer lunes 10 de junio el programa de "El Gran Chef famosos" estuvo lleno de emociones sentimientos encontrados e incluso de lágrimas tras la eliminación del querido Julinho que no logró superar el reto de cocina por lo que debió ser despedido de la competencia.

Sin embargo esta eliminación ha sido una de las más emotivas en lo que va del programa ya que logró hacer llorar a uno de los jurados más duros de la competencia y es que Javier Masías no pudo contener las lágrimas al despedir al brasileño.

El ex futbolista Julinho se convirtió en el tercer eliminado del programa 'El Gran chef famosos' ya es que el brasileño no logró convencer a los jurados con su plato de ensalada de tornillos y aguadito de mariscos esto definió su salida del programa de competencia.

El conductor José Peláez fue que anunció la eliminación del futbolista quién no dudó en agradecer a todos por el caluroso recibimiento que sintió de parte de la producción y de sus compañeros.

"Quiero agradecer a Giacomo por el cariño, lo mismo con Nelly y Javier, aprendí mucho con ustedes. Gracias a Peláez, la gente de producción, a los camarógrafos y a los concursantes. Quiero agradecer de verdad porque llegué a un lugar donde me sentía cómodo, donde me sentía feliz. Obvio que no quería ser eliminado, me gustaría seguir, pero este es un programa de comida y siempre merece ganar el mejor", declaró Julinho visiblemente emocionado.