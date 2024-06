¡Fuerte y claro! Nelly Rossinelli lanzó tremenda advertencia a su esposo: "Cuidadito te ampayen"

Nelly Rossinelli, la apreciada jurado de "El Gran Chef Famosos", reveló que está experimentando una de las etapas más gratificantes como profesional, madre y esposa. Sin embargo, reconoce que la popularidad hace que las cámaras estén más enfocadas en ella y en su esposo. Por esta razón, le ha advertido a él que evite caer en tentaciones.

Durante una reciente entrevista, la jurado del reality de cocina reveló que su esposo conoce muy bien las consecuencias si 'saca los pies del plato'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nelly Rossinelli y su fuerte advertencia a su esposo

De acuerdo con lo revelado por Nelly Rossinelli en una entrevista reciente con el diario El Popular, su aumento de popularidad ha resultado en una mayor atención de las cámaras hacia ella y su esposo. Por consiguiente, admitió haber advertido a su pareja en contra de caer en tentaciones.

"Por eso le he dicho (a mi esposo), cuidadito que hagas algo, que todas las cámaras están por ahí, te pueden ponchar y ya sabes", comentó inicialmente entre risas la jurado del reality culinario. En esa misma línea, Nelly Rossinelli explicó que su esposo actual está prevenido en caso de que cometa alguna infidelidad y esto sea captado por las cámaras de algún programa.

"Claro, le he dicho: 'Cuidadito que te ampayen, ya sabes, en una'. Lo comentamos algo en broma y serio a la vez. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, solo por mis hijos. Llevo diez años casada con mi pareja, pero nos conocemos desde hace doce años, cuando empezamos nuestra relación. Somos muy felices. Yo creo en la familia. Mi esposo nunca me ha dado motivos para desconfiar en él, al menos hasta ahora", señaló contundentemente.

Recordemos que en nuestro país existen diversos programas de farándula que están atentos ante cualquier acción que cometa un personaje de la farándula peruana. Por tal motivo, Nelly Rossinelli es consciente de ello y le advirtió a su esposo.

Sabe convivir con la fama

También le preguntaron a Nelly Rossinelli si a su esposo le ha incomodado su actual exposición en los medios desde que se unió al programa 'El Gran Chef Famosos'. "No, en absoluto, todo lo contrario. Él me dice qué ropa me quedaría mejor, que me luzca más. Es mi principal crítico, pero siempre para bien, la verdad no tengo quejas, me apoya en todo", añadió sobre el tema.

Por otro lado, la querida jurado de El Gran Chef reveló que es bastante amorosa en su hogar a pesar del tiempo que emplea en el programa de Latina. "Muy querendona. Desde que tengo memoria, siempre quise tener hijos y una familia. Creo que la familia es la base de nuestra sociedad. Para mí, mis seres queridos son mi roble y serán siempre mi motivación", sostuvo para el citado medio.