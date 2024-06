Alejandra Baigorria y Said Palao sorprenden con video tras 'indirectas' de Macarena Vélez: "Vete"

Alejandra Baigorria y su novio, Said Palao, están en el ojo público luego de las recientes declaraciones de la ex de Said, Macarena Vélez. Macarena se mostró orgullosa en televisión y redes sociales luciendo un collar que Said le regaló cuando eran pareja. Sin embargo, la pareja actual decidió no quedarse callada y compartieron un video tras las 'indirectas' de Macarena.

Alejandra Baigorria y Said Palao sorprenden con video

Alejandra Baigorria y Said Palao han vuelto a ser el centro de atención tras las recientes declaraciones de la ex de Said, Macarena Vélez. Macarena se mostró orgullosa en televisión y redes sociales luciendo un collar que Said le regaló cuando eran pareja. Sin embargo, Said y Alejandra subieron dos videos en donde demuestran su amor y otro en el que Baigorria demuestra su carácter.

La conocida empresaria Alejandra Baigorria y su futuro esposo, Said Palao, publicaron un video en la cuenta oficial de Alejandra. En el video, la pareja se mostró muy unida y con buen sentido del humor, a pesar de la polémica generada por Macarena.

Se les ve participando en un trend de Instagram llamado "Mi carácter vs el carácter de mi novia", en el que Said dice: "No gracias, vete por favor", mientras Alejandra añade: "Él no quiere tu paragua de mier***, vete".

El video generó muchas reacciones entre sus seguidores. Algunos interpretaron que era una respuesta directa a Macarena Vélez. Comentarios como "Macarena así o más claro", "Tomaaa", y "Así le responde a la Maca" fueron frecuentes en la publicación, mostrando el apoyo de los fans a la pareja.

Alejandra no se detuvo ahí. También compartió un video donde aparece bailando y besándose con Said Palao al ritmo de la canción "Una Vida Pasada" de Carin León y Camilo. En la descripción del video, Alejandra escribió: "Mientras el mundo habla... tu mirada me dice que nos enamoramos en el momento más inesperado de la persona más inesperada sin química forzada". Esta publicación refuerza la idea de que la pareja está más unida que nunca, sin importar lo que se diga de ellos.

Alejandra y su confesión sobre el hombre de su vida

Hace unos días, Alejandra Baigorria sorprendió a todos al confesar quién es el verdadero hombre de su vida. En una entrevista llena de emociones, reveló que no es su pareja Said Palao, ni sus padres, sino su hermano Sergio Baigorria.

"Para mí es todo, es lo más importante en mi vida, es el hombre más importante de mi vida, no mi papá, no mi mamá, él", dijo Alejandra. "Puede fallarme el mundo entero, pero él no, es el hombre que más amo, daría mi vida entera por él. Si no lo hubiera tenido a él, hubiera caído en depresión, en cualquier tipo de vicio", añadió con mucha emoción.

Alejandra Baigorria y Said Palao han demostrado que, a pesar de las polémicas y las indirectas, su relación se mantiene fuerte y llena de amor. Con sus recientes publicaciones, han dejado claro que prefieren responder con humor y cariño, mostrando que nada ni nadie puede afectar su felicidad. Mientras tanto, Alejandra sigue valorando profundamente a su familia, especialmente a su hermano Sergio, a quien considera el pilar fundamental de su vida.