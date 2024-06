¡Lo vendió! Jorge Luna revela que la pareja de Ricardo Mendoza es mamá y lo fulmina: "Don detesto a los bebés"

Ricardo Mendoza despertó la polémica hace algunos días tras lucirse con su nueva pareja, a pesar de que trató de mantenerlo bajo reserva el comediante fue captado por las cámaras de Magaly Tv La Firme donde confirmaron la nueva relación del popular 'Richavo'.

Sin embargo, su fiel compañero Jorge Luna no desaprovechó la oportunidad en vacilarlo con su nuevo romance revelando que la nueva pareja de Ricardo es madre de familia.

Hace de las suyas

Jorge Luna no dudó en vacilar a su compañero Ricardo Mendoza luego de que se hiciera público su romance con Katya Mosquera por quien dejó las relaciones poliamorosas, como se recuerda hace algunos años, el comediante confesó que era partidario de las relaciones abiertas.

Sin embargo, toda su mentalidad cambió a raíz de encontrar el amor en la joven aeromoza quien le habría robado el corazón al popular 'Richavo'.

Pero lo que no muchos sabían era que Mosquera no viene sola ya que es madre de familia, es por ello que Jorge le recordó a Ricardo cuando reveló que no le gustaban los niños y ahora le toca ser amigo de uno.

Luna mencionó que la mujer tiene un hijo, añadiendo que: "Don detesto a los bebés", refiriéndose a su compañero Mendoza. Mientras tanto, Ricardo Mendoza respondió: "Para comenzar, efectivamente ella es madre, lo cual me hace lógicamente admirarla más", lo que confirma que su pareja actual es mamá.

Con esto queda confirmado que Katya es mamá pero esto no es impedimento para Ricardo para construir una bonita relación basada en la confianza y el respeto.

Como se sabe hace algunas semanas fue el cumpleaños de la madre del comediante donde llegó de manera oficial a Mosquera como su enamorada, así conoció a la familia de Mendoza al parecer dejando una bonita impresión.

Hasta el momento Ricardo prefiere que su relación n ose encuentre muy expuesta frente a cámaras ya que Katya no se siente cómoda con las cámaras en frente pese a ello respeta el mundo en el que trabaja su pareja y lo apoya en todo momento.

¿Quién es Katya Mosquera?

Katya Mosquera Pinedo, de 33 años, es tripulante de una reconocida aerolínea y madre de un hijo. Reside en San Miguel y, según informó Ricardo Mendoza, su trabajo le brinda numerosas oportunidades para viajar. Esta faceta de su vida fue destacada por el comediante como uno de los aspectos que más valora en su relación.

Durante su participación en el programa 'Ni colágeno ni MILF' de 'No somos TV', Ricardo confirmó oficialmente su nueva relación. Aunque al principio mantuvo en secreto la identidad de su pareja, la presentadora Magaly Medina reveló que se trataba de Mosquera.

Posteriormente, el 12 de mayo, durante una transmisión de 'Hablando huevadas', Ricardo presentó a Katya ante su amigo Jorge Luna, quien quedó encantado con ella. Aunque esta parte del programa fue eliminada más tarde, la pareja ya había compartido con amigos y el público presente en el show.