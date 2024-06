Alejandra Baigorria se quiebra al recordar la relación de sus padres: "Siempre habían esas peleas"

La conocida empresaria y figura de la televisión, Alejandra Baigorria, se sinceró en el programa "Estás en Todas" y compartió detalles de su difícil infancia. La 'Gringa de Gamarra' no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la separación de sus padres y cómo esto afectó su vida.

Alejandra llora al recordar separación de sus padres

Alejandra Baigorria se sinceró en el programa "Estás en Todas" y habló sobre los difíciles momentos que vivió durante su infancia debido a la separación de sus padres. La 'Gringa de Gamarra' lloró al recordar cómo ella y su hermano Sergio crecieron en una familia disfuncional.

Una separación dolorosa. Alejandra Baigorria reveló que sus padres se separaron cuando ella tenía solo dos años, un evento que marcó profundamente su vida y la de su hermano Sergio. "Fue un proceso bastante duro. Mi hermano y yo no la pasamos bien. Siempre habían esas peleas y a veces los papás cometen el error de querer ponerte en contra del papá o la mamá. Es difícil crecer en una familia disfuncional", contó entre lágrimas.

A pesar de los problemas familiares, Alejandra destacó que siempre ha tenido una excelente relación con su padre, Sergio Baigorria. "Mi relación con mi papá siempre ha sido excelente. Creo que las mujeres siempre se pegan bastante con el papá y yo soy su única hija mujer, así que de hecho soy su reina, su princesa y con él todo lo que digo es ley", comentó.

Lecciones de vida de su madre. Alejandra también habló sobre la influencia positiva de su madre en su vida. "Mi mamá es una mujer guerrera que me enseñó a trabajar desde chiquita. Nos enseñó el valor del trabajo", dijo. La empresaria recordó cómo su madre, Verónica Alcalá, la llevaba junto a su hermano a Gamarra y al Centro de Lima para trabajar desde muy pequeños.

Dolor por las polémicas de su madre. La excombatiente se mostró muy afectada al hablar de las dificultades que enfrentó su madre tras hacerse públicas algunas polémicas. "Sí me dolió bastante. Hay cosas por las cuales yo puedo entender a mi mamá y no la voy a juzgar nunca. Mi mamá fue una buena madre, hizo muchas cosas por mí que tal vez no se vieron porque yo no era famosa", mencionó.

Cambios en la vida de su madre. Alejandra explicó que su madre ha pasado por muchos cambios que han afectado su comportamiento actual. "Ella también ha tenido sus cambios, ha tenido otras parejas que tal vez han influido. Yo entiendo por lo que ha pasado y comprendo que quizás ella no esté muy bien emocionalmente y a veces dice cosas que ni siquiera piensa o siente", reveló.

Alejandra Baigorria y la relación con sus hermanos

Alejandra mencionó que es la mayor de siete hermanos, aunque solo dos son de madre y padre. "Casi me ven como una mamá estricta, los presiono para que estudien, para que se ganen las cosas, trato de guiarlos", explicó.

Amor incondicional por su hermano Sergio. La 'rubia de Gamarra' se conmovió hasta las lágrimas al hablar sobre su hermano Sergio. "Para mí es todo, es lo más importante en mi vida, es el hombre más importante de mi vida, no mi papá, no mi mamá, él", dijo emocionada.

Alejandra aseguró que su hermano le enseñó lo que es el verdadero amor. "Él me enseñó a ser mamá, a no rendirme. Es un hombre perfecto, espectacular, es gerente de una empresa, le enseñé desde a cortar tela hasta manejar una empresa", acotó.

Finalmente, Alejandra concluyó diciendo que daría su vida por su hermano. "Puede fallarme el mundo entero pero él no, es el hombre que más amo, daría mi vida entera por él. Si no lo hubiera tenido a él, hubiera caído en depresión, en cualquier tipo de vicio", concluyó.

Este emotivo testimonio de Alejandra Baigorria muestra la importancia de la familia y cómo, a pesar de las dificultades, se puede encontrar fuerza y amor en los seres queridos.