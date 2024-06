Tatiana Calmell responde a críticas sobre favoritismo en el Miss Perú 2024: "Merezco la corona"

Tatiana Calmell fue coronada como Miss Perú 2024 el pasado domingo 10 de junio, en medio de una competencia intensa y muchas expectativas. Sin embargo, su triunfo no estuvo libre de polémica, ya que algunos usuarios en redes sociales la acusaron de ser la favorita de la organización. Ante ello, Tatiana se pronunció.

La victoria de Tatiana Calmell en el Miss Perú 2024 no fue bien recibida por todos. En redes sociales, muchos usuarios la señalaron como la favorita de la organización y criticaron su elección. Ella habló al respecto de las críticas.

Tatiana Calmell se defiende de las críticas. Desde su participación en el certamen, la actual Miss Perú 2024 ha recibido comentarios tanto positivos como negativos. Al conocer los rumores sobre un supuesto favoritismo, la nueva Miss Perú no dudó en defender su victoria.

Además, la modelo fue clara al responder a las acusaciones de favoritismo:

"Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso", afirmó con firmeza.