Darinka Ramírez salió en defensa de Jefferson Farfán ante comentario racista: "Vuelve al colegio"

Darinka Ramírez defendió sin dudarlo a Jefferson Farfán, el padre de su hija, cuando un usuario le preguntó cómo se embarazó de una persona afrodescendiente. La influencer le sugirió al seguidor que regrese a la escuela para encontrar la respuesta a su pregunta.

Ante ello, la respuesta de la modelo no pasó desapercibida por los usuarios en redes, quienes elogiaron que haya defendido al padre de su hija frente a comentarios racistas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Darinka Ramírez sale en defensa de Jefferson Farfán ante comentarios racistas

Darinka Ramírez y el exfutbolista Jefferson Farfán han demostrado mantener una buena relación a pesar de no ser pareja. Incluso, ha mostrado el gran cariño que siente por Maialen Farfán, la primera hija de Jefferson, y por doña Charo, la abuela de su hija.

Darinka Ramírez defiende a Jefferson Farfán

"Cómo te embarazas de un negro", fue la interrogante del usuario. "Vuelve al colegio y que te enseñen cómo te crearon", respondió la modelo, agregando un emoticón de risa. Sin embargo, no fue la única pregunta que se animó a responder. Una usuaria la felicito porque el padre de su hija estaba siendo presente, a diferencia de su caso. "El amor y atención no se ruega, dale todo el amor que tienes a tu bebe. Abrazos", fueron las sinceras palabras de Darinka, que no desmintió la percepción de la usuaria.

En varias ocasiones, Jefferson Farfán ha compartido fotos con su hija en sus redes sociales desde que hizo pública la existencia de la pequeña. Consultada por si aceptaría ser entrevistada en un podcast, ya que está de moda este formato, la influencer indicó: "Está de moda generar, no me veo. Sé que van a querer preguntar de todo".

Responde a las críticas de los usuarios

Darinka Ramírez también respondió sobre lo que piensa de las críticas o comentarios en contra de ella. "Entiendo y respeto. Sé que es parte de... lo malo solo ignoro", dijo de forma tajante.

Darinka responde críticas

En esta dinámica dejó en claro que solo trata de mostrarse tal cual es y siempre lo ha hecho. Hoy en día que tiene una hija, solo se preocupa en demostrar lo mucho que la ama. "No hay por qué presumir nada ni captar atención por alguien, lo único que transmito es el amor a mi hija. Siempre usé mi cuenta de la forma que la llevo, pero ahora tengo un mini extra", indicó, en referencia a su maternidad.

Además, resaltó que no es perfecta y siempre se esfuerza por ser una buena persona y madre. "También me equivoco, pero ahí vamos aprendiendo. Me queda aún mucho por aprender con mi Lu. En un cerrar de ojos ya la veo con su uniforme", dijo bastante ilusionada.