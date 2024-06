¿Efraín Aguilar en contra de AFHS? Guionista lanza obra con fuerte dardo: "En el fondo no es lo mismo"

Efraín Aguilar, conocido creador de la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio" (AFHS), sorprendió a todos al anunciar su nueva obra teatral titulada "La casa se respeta: En el fondo no es lo mismo". Esta frase ha sido vista por muchos como una clara indirecta a la actual temporada de la serie que alguna vez dirigió, ahora bajo la responsabilidad de Gigio Aranda.

Efraín Aguilar, conocido creador de "Al Fondo Hay Sitio", sorprendió a todos al anunciar su nuevo proyecto teatral "La casa se respeta: En el fondo no es lo mismo". Esta frase ha sido interpretada por muchos como una clara indirecta a la actual temporada de la popular serie de América TV, ahora bajo la dirección de Gigio Aranda.

Una indirecta que no pasó desapercibida. Usuarios en Twitter rápidamente captaron la frase promocional de Aguilar.

"A Efraín Aguilar no le gusta la continuidad de Gigio Aranda en Al Fondo Hay Sitio y decidió muy pronto inaugurar 'La Casa se Respeta', con un subtítulo que manda una indirecta a la serie en emisión: 'En el fondo no es lo Mismo'" , comentó un usuario en redes sociales. Muchos creen que esto es una crítica directa a cómo se está manejando la serie actualmente.

A Efraín Aguilar no le gusta la continuidad de Gigio Aranda en #AFHS y decidió muy pronto inaugurar "La Casa se Respeta" (nombre temprano de la serie en el 2009), con un subtítulo que manda una indirecta a la serie en emisión: En el Fondo no es lo Mismo pic.twitter.com/DVHGVNz6Mk

El alejamiento de Aguilar. En una entrevista con Infobae, Aguilar explicó por qué dejó "Al Fondo Hay Sitio" y no volvió para las nuevas temporadas. Según él, su salida se debió a asuntos empresariales.

Aguilar también compartió sus impresiones sobre la dirección actual de la serie.

"Gigio Aranda presentó un proyecto en el cual yo no estuve. Hicieron la segunda parte, y de manera tangencial, me plantearon la posibilidad de participar" , mencionó.

Esta incertidumbre y los cambios en el equipo creativo llevaron a Aguilar a enfocarse en nuevos proyectos, como su obra de teatro. "La casa se respeta" aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero se espera que sea pronto. Las entradas ya están disponibles en Teleticket. El elenco incluye a la reconocida actriz Zelma Gálvez, junto a José María Lozada, Ángeles Núñez, Piero Chávez y Estefany Rodríguez.

Efraín Aguilar y su obra de teatro. (TikTok)

Críticas a la serie. Efraín Aguilar no ha sido tímido al criticar la actual temporada de "Al Fondo Hay Sitio".

"He visto solo algunos capítulos de la temporada pasada y pienso que no ha dejado la expectativa que debe dejar un último programa. No he encontrado la intriga", declaró a un diario local. A pesar de sus críticas, Aguilar reconoció que la serie sigue siendo un éxito en la televisión peruana: "Hay que admitir que el programa tiene el mejor lugar".