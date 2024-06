Yaco Eskenazi recordó crisis que casi acaba su matrimonio con Natalie: "Si no funciona, no funciona"

Yaco Eskenazi, conocido conductor y actor, sorprendió a todos al abrir su corazón y recordar una de las crisis más duras que enfrentó en su matrimonio con Natalie Vértiz. En una entrevista para el podcast de Jorge Talavera, Yaco habló sobre cómo su padre, antes de fallecer, lo aconsejó para no rendirse y luchar por su relación.

Un consejo del corazón. Yaco mencionó que su padre fue crucial en un momento de gran dificultad con Natalie.

"Todo el mundo me dice que Leo se parece mucho a mi papá y ese es un hijo que mi papá me pidió tener antes de morir. Esa navidad tuvimos una conversación; en ese entonces Natalie y yo teníamos una crisis y él me decía: 'Los Eskenazi no abandonan a la familia'" , recordó Yaco con emoción.

Rescatando el matrimonio. En ese momento, Yaco estaba considerando la posibilidad de separarse, pero su padre lo instó a seguir adelante.

"Yo le decía: 'Pero si no funciona, no funciona pues, ya fue'. Me decía: 'No, los Eskenazi no son así, van hasta el final. Tú lo que tienes que hacer es recomponerte y buscar tener otro hijo con tu mujer, porque tienen que seguir'", añadió.