¿Alista entrevista? Magaly Medina revela lo que pasaría si participa en el podcast de Yahaira: "Me la trago viva"

Yahaira Plasencia ha causado controversia con el lanzamiento de su podcast 'Hablando con la Yaha' en YouTube. La cantante de salsa ahora se aventura en el mundo de los youtubers, entrevistando a figuras de la farándula peruana. Magaly Medina se pronunció al respecto y comentó sobre las posibles repercusiones de una conversación directa entre ellas.

Por tal motivo, sorprendió a los televidentes al revelar que 'se comería viva' a Yahaira si fuera a su podcast. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué pasaría si Magaly Medina va al podcast de Yahaira Plasencia?

La presentadora de 'Magaly TV, la firme' señaló que un enfrentamiento con Yahaira Plasencia sería similar a un cara a cara entre Paco Bazán y el futbolista Jefferson Farfán, quien también ha lanzado su propio canal de entrevistas en YouTube. Destacó que, a diferencia de ella y Bazán, quienes son presentadores de televisión, 'La Foquita' y la popular 'Reina del totó' no son comunicadores profesionales.

En sentido figurado, la figura de ATV afirmó que "se la comería viva" a Yahaira Plasencia si fuera invitada a su podcast. Cabe recordar que la última entrevista en la que ambas se enfrentaron fue en 2019. "Paco es un hombre culto, un hombre leído, tiene verbo, sabe hablar, ha leído más libros que Farfán, si va a un podcast con él y con Guizasola, se los come vivos a los dos... Es como si yo me fuera al podcast de Yahaira, me la trago viva, no hay que ser malos", sostuvo la conductora.

Magaly Medina y su fuerte crítica a Yahaira Plasencia

Magaly Medina no se contuvo y lanzó contundentes críticas contra Yahaira Plasencia tras su salida como conductora del programa "Al Sexto Día". La salsera había anunciado su retiro el pasado 1 de junio, dejando el puesto para su reemplazo, Laura Spoya. La 'urraca' aprovechó la ocasión para señalar que ya había anticipado esta salida.

"Lo que anunciamos, ¿quién quedó payasa? Ahora tuvo que salir y despedirse, dándole pase a Laura Spoya. Ella no funcionaba, el rating estaba peor que con la Cabrejos", comentó Medina mientras su equipo se reía.

Además, Magaly desestimó las explicaciones de Yahaira para su salida, argumentando que su carrera musical estaba en declive, lo que la habría impulsado a intentar suerte en la conducción. "Ella entró porque su carrera iba en declive, de lo contrario no te desvías de tu ruta, haciendo otra cosa. ¿Quién quedó payasa?", señaló Medina, destacando que las excusas de Yahaira no eran convincentes.