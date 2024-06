Agustín Lozano habla sobre la ausencia de Renato Tapia en la Copa América: "No depende de mí"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, rompió su silencio sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección para la Copa América. El mediocampista decidió no viajar a Estados Unidos porque la FPF no le garantizó un seguro en caso de lesión mientras negociaba con un nuevo club.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, habló sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana para la Copa América. Tapia decidió no viajar a Estados Unidos con el equipo porque no tenía un seguro que garantizara su bienestar en caso de lesionarse mientras negociaba con un nuevo club.

En una entrevista con América TV, Lozano dio su versión de los hechos.

"El 3 de junio hablé con Renato en los entrenamientos y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF. Teníamos que darle una solución porque ya había pasado con algunos jugadores y no sería la primera vez que la FPF tendría que dar ese tipo de soporte" , comentó.

Lozano explicó que el tema no solo dependía de él.

Además, aclaró que la integración de Tapia al equipo depende del entrenador Jorge Fossati.

Renato Tapia explicó su decisión a través de un comunicado en sus redes sociales, donde responsabilizó a la FPF por la falta de garantías.

"Sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", expresó Tapia.