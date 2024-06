Marcelo Tinelli se va a la Copa América, pero sin Milett Figueroa: "Respeto el espacio de trabajo"

Marcelo Tinelli viajó a Estados Unidos para seguir a la selección argentina en la Copa América 2024. Como en ocasiones anteriores, 'el cabezón' fue acompañado por su primo el 'Tirry' y dejó en Argentina a su pareja, Milett Figueroa. La peruana no tardó en pronunciarse al respecto.

En ese sentido, Milett Figueroa dejó en claro que no hay ninguna crisis en su relación, pues reveló que ambos respetan su espacio de trabajo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El conocido presentador argentino Marcelo Tinelli sorprendió a muchos al viajar a Estados Unidos para seguir a la selección argentina en la Copa América junto a su primo 'El Tirry', dejando a su pareja Milett Figueroa en Argentina. Ante esta situación, la exchica reality expresó su opinión sobre la separación temporal.

En lugar de sentirse molesta, la modelo peruana se encuentra bastante bien con respecto a la situación de su relación. Milett afirma que es beneficioso para su noviazgo tener un poco de distancia y expresa un gran respeto por el trabajo de su pareja. "Está bien respetar el espacio de trabajo del otro", dijo Figueroa en respuesta a consultas de un periodista argentino.

De igual forma, la verdad es que Tinelli viajó a Estados Unidos sin Milett, pero en compañía de su primo 'El Tirry'. Como es habitual, el 'cabezón' suele seguir a la selección de su país en todos los torneos en los que compite.

Magaly Medina aprovechó una parte de su programa en 'Magaly TV La Firme' el 12 de junio para comentar sobre el reciente viaje del argentino, haciendo referencia a una situación similar que ocurrió la última vez que se separaron. En aquella ocasión, recordemos, el conductor se fue a España con sus hijos, mientras que Milett regresó a Perú.

En su declaración, Magaly Medina cuestionó la forma en que Marcelo Tinelli trató a Milett Figueroa en comparación con su primo. Ella menciona que Tinelli sorprendió a su primo el mismo día del cumpleaños de su pareja, mientras que a ella apenas le dedicó algunas historias en Instagram y un post que, según la presentadora de ATV, fue muy distante y carente de emoción.

"Ahora no le queda a otra que aceptar, no más que su amorcito haya preferido llevar al 'Tirri' que a ella. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Porque él es la segunda vez que se lo hace, pero creo que ella no quiere levantar más polvareda. Ella está como esposa de jugador de fútbol, ¿no? Mientras esté cómodamente instalada, mientras tenga la promesa de que de repente él, como es gerente de programación de un canal de televisión, le consiga una chambita por ahí, un 'proyectito' por ahí, se tiene que aguantar cerradita la boca nomás", sostuvo la periodista.