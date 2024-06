¡Lo confesó! Yiddá Eslava revela por qué bajó de peso: "Comer para saciar un vacío interno"

Yiddá Eslava decidió cerrar la boca de todos aquellos que afirmaron que ella bajó de peso a raíz de su separación con el argentino Julián Zucchi, es por ello que la actriz realizó un video en donde explicó las verdaderas razones por las que tomó esta radical decisión.

Como se sabe su separación con Julián fue bastante polémica ya que se supo que habría sido a causa de una infidelidad de parte del productor pese a todo es escándalo que se desató ambos se encuentra enfocados en sus proyectos personales.

Calla a sus detractores

La actriz Yiddá Eslava usó su cuenta de Instagram para contar un poco más sobre las verdaderas razones que la empujaron a dar un cambio radical en su aspecto físico, cabe resaltar que muchos afirmaron que fue producto de su separación el que ella se quiso ver más regia, afirmación que la misma Yiddá rechazó tajantemente.

Es por ello que después de meses de haber estado envuelta en un escándalo por su separación con Julián Zucchi, la productora reveló con detalles todos los problemas que venía afrontando a raíz de estar subida de peso fue entonces cuando poner un alto en sus malos hábitos.

"Cuando inició la pandemia, lleve todo mi embarazo, parto y hasta el 1er año de Maro encerrada, no me daba cuenta que poco a poco la ansiedad estaba ganado terreno", contó inicialmente.

Incluso, Yiddá logró identificar que su ansiedad venía acompañada de una depresión que poco a poco iba tomando protagonismo en su vida diaria y que hasta podría afectar en su rol como madre.

"Pero algo paso en mí, llegue a mi límite cuando caí y me di cuenta que no solo estaba "ANSIOSA" sino también deprimida. Esta era una lucha interna, yo contra mi, y no pensaba perder la batalla", continuó diciendo.

Es así como la actriz logró detectar algunos patrones que seguía en su día a día que vaticinaban los efectos secundarios de una depresión y ansiedad latentes que Yiddá no pensaba darles chance de dirigir su vida personal.

"Así que empecé a detectar, grilletes: quedarte en pijama todo el día (un día es rico, todos no esta bien), comer para saciar un vacío interno, no pensar en mi en ningún momento, culpa, culpa y más culpa", agregó.

Desde ahí Eslava decidió poner toda su voluntad, compromiso y disciplina para hacer de sus días más productivos y que priorice su cuidado personal a pesar de sentir dejadez o flojera.

"Como con moderación, teniendo en cuenta que mi cuerpo envejece y tengo que cuidarlo, y mantenerme activa ( he llegado a caminar 16km por día, ahora retomo después de mi operación de a pocos, hoy hace 6 u 8 km )", acotó.

Finalmente, Yiddá invitó a todos sus seguidoras a cuidarse con mucho amor y nunca descuidar la imagen personal no para presumirla con los demás sino por satisfacción propia de gustarse y de quererse cada vez que se vean al espejo.

"JÚRATE AMOR, dedicate y tratate con DEVOCIÓN como lo harías por el amor de tu vida... o sea TÚ", concluyó.

Yiddá Eslava llora y se disculpa con sus hijos: "Siento que no es suficiente"

Yiddá Eslava decidió realizar un poema por el Día de la Madre, sin embargo, no pudo contener derramar algunas lágrimas ya que las sentidas palabras eran dirigidas a sus hijos.

Como se sabe Yiddá estuvo envuelta en una polémica tras su separación con Julián Zucchi a quien tildó de infiel y aseveró que no dijo la verdad en su momento para proteger a sus pequeños.

Es así que la actriz decidió realizar este poema para sus engreídos y en el cual también se han visto reflejadas otras madres de familia que no dudaron en comentar la sensible publicación.

"A mí nadie me enseñó a amar tanto, me lo advirtieron mil veces, pero nunca creí que existiese un amor tan profundo que me llené de tantos miedos", empezó diciendo.





Asimismo, Yiddá recordó las veces que a veces el rol de madre le quedó grande y sintió que su mundo se venía abajo, pese a ello el amor hacia sus hijos la levantaron todas las veces necesarias.

"No pretendo, ni quiero darte pena, pero hubo noches que estaba tan cansada que pensaba que mi cuerpo no daría más, pero tu mirada, me llenaba de energía, esa que sale de las entrañas", agregó.

Por otro lado, la actriz confesó que ha sentido que no es suficiente, sin embargo, se esfuerza por ser la madre que sus hijos necesitan con sus defectos y virtudes.

"Te juro que doy todo de mi, y aún así siento que no es suficiente, que mereces más, eres lo mejor que hice en mi vida, y de lo único que jamás me arrepentiría. Te pido disculpas si no soy lo que querías, pero te aseguro que soy lo que necesitas", afirmó.

Finalmente, Yiddá reveló que su mas grande logro es haber sido madre pues gracias a ello desarrolló su mejor versión que día tras día.