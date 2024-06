¡Se declaran la guerra! Paco Bazán arremete contra Jefferson Farfán: "Cach*do y soplón"

Una nueva pelea se ha declarado entre Jefferson Farfán y Paco Bazán luego de que el ex de Yahaira Plasencia minimizara la carrera profesional del comentarista deportivo por lo que Paco no se quedó callado y respondió con fuertes calificativos.

Como se sabe Jefferson Farfán se habría burlado de la trayectoria deportiva de Paco Bazán dejando entrever que jamás se lo había visto ni siquiera en la Videna desatando las risas de todos los asistentes en el set de su podcast "Enfocados" estos comentarios habrían sacado de sus casillas a Paco Bazán quien ayer se pronunció mediante el programa de Magaly TV la firme y no tuvo filtro para defenderse de las críticas en su contra.

Paco Bazán no se quedó callado ante las fuertes declaraciones de Jefferson Farfán quien minimizó su carrera deportiva del ex arquero de la camiseta crema e incluso reveló que nunca lo vio en la Videna.

Ante estos comentarios Paco reveló que no era de su conocimiento que Jefferson tuviera algún problema personal con él ya que sus comentarios fueron bastantes y respetuosos según el comentarista deportivo.

"Yo no sabía que Jefferson Farfán tenía un problema personal conmigo. De los que están en pantalla, creería que he sido siempre lo único que lo ha defendido, lo defendí cuando cogió la lanza contra el Fondo Blanquiazul y cuando la gente quería compararlo con Hernán Barcos" , dijo inicialmente.

Por otro lado,, Paco reveló que tal vez algunos comentarios que él tuvo sobre el entorno social de Jefferson Farfán habrían incomodado al ex pelotero por lo que esto habría sido motivo para iniciar una enemistad.

"Una vez que me he referido a situaciones puntuales. Alguna vez creo haber hecho un comentario en el que me refería a Bryan, su mano derecha, pero luego conversamos y todo bien con él", agregó.