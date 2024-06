¡Por 'culpa' de la FPF! Renato Tapia revela por qué no viajó a EE. UU. para la Copa América

Renato Tapia, jugador clave de la selección peruana, no jugará en la Copa América 2024. En un comunicado, explicó que su decisión se debe a la falta de garantías de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para proteger su futuro profesional.

Renato Tapia, mediocampista de la selección peruana, sorprendió a todos al anunciar que no participará en la Copa América 2024. En un comunicado, explicó que su decisión se debe a la falta de garantías de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para proteger su futuro profesional.

El motivo de su decisión. Renato Tapia, que juega en el Celta de Vigo, informó que su contrato con el club español vence el 30 de junio y el período de transferencias internacionales es entre julio y agosto.

"Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro" , dijo Tapia en su comunicado.

La falta de apoyo de la FPF. El jugador contó que habló con Agustín Lozano, presidente de la FPF, antes del último amistoso contra Paraguay, esperando que la federación pudiera darle alguna protección en caso de una lesión.

"Esta situación la conversé con el presidente de la FPF días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo de que la FPF pueda protegerme ante los riesgos existentes en caso me ocurra una grave lesión" , explicó Tapia.

No hubo solución. A pesar de sus esfuerzos, Tapia no recibió las garantías que esperaba.

"Tuve la esperanza de que en los siguientes días se solucionara el tema, pero no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esa razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión", lamentó el mediocampista.