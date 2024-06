Jessica Newton arremete contra Magaly Medina por fallas en su programa: "Que no se les atraque los videos"

Jessica Newton dio unas declaraciones para las cámaras de "Magaly TV, la firme" minutos antes de que comenzara la ceremonia del Miss Perú. La organizadora del certamen aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje irónico a su examiga sobre las fallas técnicas en su programa en vivo; sin embargo, no esperaba que le ocurriera lo mismo.

Recordemos que usuarios en redes sociales criticaron duramente el Miss Perú 2024 debido a un sinnúmero de fallas en la organización. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jessica Newton criticó la producción de Magaly Medina

El domingo 9 de junio se celebró la final del Miss Perú en la Plaza Grau del Callao, donde la ganadora fue la Miss Talara, Tatiana Calmell, de 29 años. Antes de la gala final, Jessica Newton dirigió unas palabras a la prensa que asistió al recinto para cubrir el evento.

La reportera de "Magaly TV, la firme" le cuestionó a Jessica Newton si el certamen cumpliría con altos estándares de producción, a lo que la exreina de belleza respondió de manera sarcástica, mencionando las fallas técnicas que a menudo son evidentes cuando Magaly Medina sale al aire en su programa de televisión.

"Estamos muy bien. Lo que sí le voy a recomendar es que se unan, tenga una reunión de producción, que no se les atraque el video, no se les vaya el audio porque siendo un set tan chiquitito, no puedo creer que eso pase", fue la respuesta de Jessica Newton.

No obstante, el certamen de Miss Perú también experimentó problemas técnicos tanto en producción como en organización. En las redes sociales, numerosos seguidores del concurso nacional expresaron su molestia por el retraso en la ceremonia, la excesiva cantidad de comerciales y los cortes en el audio.

¿Huyó de las cámaras de Magaly Medina?

Después de la conclusión del certamen, el equipo de 'Magaly TV, la firme' abordó a Jessica Newton. Las cámaras capturaron el momento en que la madre de Cassandra Sánchez, con una sonrisa tensa, optó por no hacer comentarios sobre las críticas recibidas. Anteriormente, la directora del Miss Perú había mostrado confianza en la transmisión del evento y había criticado a Magaly Medina por las fallas técnicas en su programa de espectáculos.

En una declaración previa al concurso, Newton comentó: "El show ha ido creciendo y a partir de este año esperemos que siga creciendo", mostrando su optimismo sobre el futuro del certamen. Sin embargo, al final de la noche, su actitud hacia el equipo de 'Magaly TV, la firme' cambió drásticamente, declinando responder preguntas y afirmando: "No huyo, creo que tengo el derecho de disfrutar. Me han torturado todo el camino a la corona. Ya acabó mi certamen".