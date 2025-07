Andrea Luna denuncia acoso callejero de taxista en Miraflores: "Quiero caminar sin que me falten el respeto"

La actriz Andrea Luna encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que fue víctima de acoso callejero mientras caminaba por el distrito de Miraflores. Según contó en su cuenta de Instagram, un taxista la siguió por una cuadra cerca del centro comercial Larcomar, gritándole frases obscenas y realizando gestos vulgares desde su vehículo.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, Andrea Luna relató lo sucedido con el conductor, quien la habría hostigado verbalmente y visualmente mientras manejaba junto a ella. Según narró, todo ocurrió mientras caminaba sola por una zona transitada de Miraflores.

"Mientras caminaba sola, esta persona se desplazaba en su vehículo a mi costado y me siguió durante toda una cuadra frente a Larcomar, hasta llegar a este semáforo. El sujeto iba al lado mío gritándome y haciendo gestos obscenos con la lengua", expresó Luna, quien actualmente trabaja en Latina Televisión.

Cuando la actriz lo enfrentó con la cámara de su celular, el hombre negó haberla acosado y argumentó que solo le había dicho "guapa". Sin embargo, Andrea fue enfática al rechazar esa justificación.

"Él dice que solo me dijo 'guapa', pero no fue solo eso. No logré grabar todo, pero lo que se ve en el video ya es suficiente. Y aunque 'solo fuera eso', igual está mal. Esto se llama acoso callejero y está sancionado por ley (Ley N.º 30314)", escribió en su comunicado.