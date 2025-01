Andrea Luna se confiesa ¿Estaría dispuesta a salir con un hombre mucho mayor?

La actriz Andrea Luna, reconocida por sus papeles en series como Pobre Novio y Al fondo hay sitio, compartió detalles íntimos de su vida y carrera en una reciente entrevista. Tras varias relaciones fallidas y controversiales, Luna ha trazado un camino claro sobre lo que desea para su vida sentimental y profesional.

Durante una entrevista en el programa "Contra el tráfico", Andrea Luna habló sobre su personaje de Pamela Chumbe en la telenovela Pobre Novio, quien deja a su prometido en el altar por un hombre mayor, lo que ha generado opiniones divididas entre el público. Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a iniciar una relación con alguien 20 años mayor que ella, la actriz respondió con optimismo

"Bueno, ¿por qué no? Si realmente te enamoras, creo que no hay edad para el amor. Aunque podría ser un problema", mencionó la modelo.

Luna también abordó el tema de las rupturas y dejó claro que no permitiría que llegara a una situación como la de su personaje en la telenovela.

"Yo prefiero no llegar a eso y hablarlo antes. O ya pues me caso y después me divorcio", dijo entre risas ante la pregunta del conductor, Ricardo Rondón. En cuanto a las relaciones amorosas, la actriz consideró que tanto dejar como ser dejada en una relación es un dolor compartido: "Creo que por ahí va 50/50", reflexionó al ser preguntada sobre qué duele más.