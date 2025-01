¿Le abre las puertas al amor? Andrea Luna fue vista en romántica situación con actor

La actriz Andrea Luna, conocida por su participación en producciones como "Pobre Novio" y "Al Fondo Hay Sitio", ha mantenido su vida sentimental en privado en los últimos años. Sin embargo, unas recientes imágenes han generado especulaciones sobre una posible nueva relación.

El programa "Amor y Fuego" difundió imágenes en las que se observa a Andrea Luna compartiendo momentos especiales con el actor Diego Bronstein. En el video, ambos llegan juntos a una fiesta en una discoteca del sur de Lima, acompañados por un grupo de amigos. Lo que más llamó la atención fue la actitud cariñosa entre ellos, lo que evidenciaría que no tienen intención de ocultar su cercanía.

Además de las imágenes, las redes sociales han servido como otro indicio del posible romance. Andrea Luna ha dejado comentarios afectuosos en las publicaciones de Bronstein, lo que ha intensificado los rumores.

Pese a estas señales, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación. Sin embargo, las recientes apariciones públicas y sus intercambios en redes sociales sugieren que la actriz estaría dando una nueva oportunidad al amor.

En una entrevista con el programa "Contra el Tráfico", Andrea Luna habló sobre su papel como Pamela Chumbe en "Pobre Novio", personaje que deja a su prometido en el altar por un hombre mayor, lo que ha generado debate entre los televidentes.

Al ser consultada sobre si estaría dispuesta a entablar una relación con alguien 20 años mayor que ella, la actriz se mostró abierta a la posibilidad.

"Bueno, ¿por qué no? Si realmente te enamoras, creo que no hay edad para el amor. Aunque podría ser un problema", expresó con sinceridad.

Luna también reflexionó sobre las rupturas amorosas y dejó claro que preferiría evitar una situación como la de su personaje en la telenovela. Consideró que terminar una relación es una experiencia difícil para ambas partes y que lo más importante es la comunicación.

"Creo que por ahí va 50/50", señaló. "Yo prefiero no llegar a eso y hablarlo antes. O ya pues, me caso y después me divorcio", agregó entre risas.