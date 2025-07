Magaly Medina crítica a Ethel Pozo tras su pelea con Carlos Cacho: "Ella nunca hace una critica"

La tensión se apoderó del set de "América Hoy" tras una discusión entre Ethel Pozo y Carlos Cacho, generando diversas reacciones tanto en el público como en figuras del espectáculo. La conductora no ocultó su incomodidad con la presencia del estilista y cuestionó su participación en el programa. Ante esta situación, Magaly Medina decidió opinar desde su tribuna y no se guardó nada.

Durante la reciente edición de "Magaly TV: La Firme", la periodista arremetió contra Ethel Pozo por el trato que dio al estilista Carlos Cacho, calificando su actitud como distante y poco profesional. Según Medina, la hija de Gisela Valcárcel dejó en evidencia su incomodidad con Cacho de manera notoria y pública.

Además, Magaly señaló que Ethel suele evitar emitir opiniones contundentes cuando se trata de temas polémicos, con el fin de mantener buenas relaciones con sus allegados. Según su análisis, esa postura genera que otras figuras del programa actúen sin filtros.

Este enfrentamiento entre Ethel y Carlos no es nuevo. Días atrás, ambos protagonizaron otra discusión durante una transmisión en vivo, esta vez por los comentarios emitidos sobre el cuerpo de la tiktoker Zully. En ese entonces, las críticas del público no tardaron en llegar, acusando al programa de cruzar los límites del respeto.

"No fue nuestra intención ofender. Ni siquiera conozco a la señorita, solo comentamos desde un enfoque estético" , afirmó. Sin embargo, Ethel Pozo lo interrumpió con una frase que marcó el tono del programa: "Pero se cruzó el límite" , dijo firme.

El estilista, incómodo, trató de defender su postura. "Hicimos un comentario sin la intención de ofender, de mortificar, porque no es nuestra intención". A pesar de ello, Pozo volvió a intervenir, admitiendo también cierta responsabilidad.

"Podemos aceptarlo. Yo no me di cuenta, no te paré". El estilista, visiblemente incómodo, pidió: "Déjame terminar", pero el momento ya evidenciaba un quiebre en la dinámica entre ambos.