Mariella Zanetti reveló que 'Chibolín' habría extorsionado a exalcalde Roberto Gómez: "Le pedía S/30 mil"

Mariella Zanetti volvió a sentarse en el infame sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', donde no solo habló de su carrera artística, sino también de polémicos episodios de su vida personal. Una de las declaraciones más impactantes fue la acusación contra Andrés Hurtado, a quien vinculó con un presunto caso de extorsión hacia su expareja, el exalcalde de Surco, Roberto Gómez Baca.

Zanetti acusa a Andrés Hurtado de presunta extorsión

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Mariella contó que, al inicio de su relación con Roberto Gómez Baca, ambos fueron grabados sin su consentimiento durante una reunión en casa de Leysi Suárez. El video, que supuestamente captaba su incipiente romance, terminó en manos de ciertos periodistas, quienes habrían exigido dinero a cambio de no difundirlo.

"Esto pasó cuando empezamos la relación, nos hacen un ampay, pero no fue de un programa de televisión, sino un 'X', en una casa. Era el cumpleaños de Leysi Suárez. Alguien grabó, no me di cuenta. Ese video llegó a manos de varios periodistas y me cuentan que estaban pidiendo 20 mil soles si no sacaban el video", relató Zanetti.

La también actriz aseguró que el periodista implicado tenía conexiones con Andrés Hurtado. Al confrontarlo, él negó tener relación con el chantaje. Sin embargo, según Zanetti, Hurtado se presentó luego como un supuesto mediador, ofreciéndose a evitar la difusión del material. Aun así, decidieron no ceder a la presión.

"Es ahí donde yo salgo en el programa de Gisela a decir que tenía esa relación para no darles el gusto. Se les cayó el negocio a todos. Estuvimos como seis meses", afirmó Mariella, dando a entender que la exposición pública fue su mejor defensa ante el intento de extorsión.

Mariella revela cuánto llegó a ganar en un solo día

En otro segmento del programa, Mariella confesó que, en su mejor etapa como vedette, pudo ganar hasta 16 mil dólares en un solo día gracias a sus múltiples presentaciones. Aunque dejó claro que no era algo cotidiano, sí formaba parte de una época de gran demanda por sus shows.

"Me levantaba a las 4 de la mañana. Hacía activaciones en empresas, me pagaban hasta $2.000 por 45 minutos. Luego me iba a otro show. Así podía tener varios eventos al día", explicó con total seguridad.

Además, Zanetti también fue consultada sobre si recibió propuestas indecentes durante su carrera. A esto respondió afirmativamente, aunque aclaró que siempre supo mantenerse al margen.

"Me decían: 'Tú pon el precio que fulano quiere estar contigo'. Yo decía: 'No hay forma'. Yo soy muy miedosa. Ganaba tan bien que no tenía esas necesidades", aseguró.

Mariella Zanetti no se guardó nada en su paso por 'El Valor de la Verdad'. Desde momentos incómodos vinculados a chantajes hasta detalles sobre sus ingresos como vedette, la exvedette dejó claro que ha sabido enfrentar las adversidades con firmeza. Sus palabras no solo remecen el mundo del espectáculo, también reafirman que su historia aún tiene muchos capítulos por contar.