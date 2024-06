¡Confía en su magia! Renato Tapia defiende convocatoria de Cueva: "Va a callar muchas bocas"

¡Cree en "Aladino"! La selección peruana se prepara para lo que será sus amistosos ante Paraguay y El Salvador, previo a lo que será su participación en la Copa América. Para estos encuentros, Jorge Fossati ha convocado a 29 futbolistas, de las cuales deberá desafectar a tres para el torneo internacional. Christian Cueva está en la convocatoria y ha recibido muchas críticas de parte de exfutbolistas como el "Loco" Vargas y también de un sector de la prensa e hinchas. En esa línea, Renato Tapia, mediocampista de la blanquirroja, salió en defensa de "Cuevita" y señaló que cuando lo vean jugar "callará muchas bocas". ¿Será cierto?

Para la presente edición de la Copa América, la selección peruana deberá contar con 26 futbolistas en la lista final. Estos jugadores serán elegibles para todos los partidos del torneo continental y se presume que serían los "abanderados" del entrenador de la bicolor para lo que serán las Eliminatorias rumbo al mundial 2026.

Hasta el momento, Jorge Fossati ha convocado a 29 futbolistas para los amistosos ante Paraguay y El Salvador previo al torneo internacional. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Christian Cueva, jugador que se encuentra sin equipo y no tiene actividad futbolística desde hace varios meses.

Muchos han salido a criticar su convocatoria y consideran que su llamado quita mérito a otros futbolistas de la Liga 1 que sí se han esforzado en el terreno de juego. Sin embargo, el propio Fossati y algunos jugadores, como Renato Tapia, han salido en su defensa. Según el "Capitán del Futuro", "Aladino" es el mismo de hace unos años y confía en la "magia" que puede aportar a la selección peruana.

🎙️ Renato Tapia sobre el retorno de Christian Cueva a la Selección Peruana: "No hay que olvidarnos lo que nos da Christian, lo que es como jugador. En los entrenamientos es el mismo de hace 2 o 3 años. Estoy seguro que si el profe lo incluye en su lista, callará muchas bocas... pic.twitter.com/ar3OngSGJX

"No hay que olvidarnos lo que nos da Christian, lo que es como jugador. Hay cosas que uno puede ponerse a pensar como que no tiene equipo o juega poco. Creo que es el mismo de hace dos o tres años, cuando viene acá. Cada jugador estando con club o no jugando, se transforma cuando viene a la selección. Cambia el chip. Eso es lo que genera la selección, estar motivado para afrontar un reto como es la Copa América", mencionó en conferencia de prensa.