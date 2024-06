Jessica Newton revela el verdadero motivo de su enemistad con Magaly Medina: "No quería tenerla cerca"

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, conversó con la periodista Verónica Linares en su podcast, donde finalmente reveló el verdadero motivo de su enemistad y distanciamiento con la conductora de 'Magaly TV La Firme', Magaly Medina.

En una conversación con la periodista Verónica Linares, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, reveló qué fue lo que realmente le molestó y la llevó a poner fin a su amistad con la periodista Magaly Medina.

"No tuvo nada que ver ni con Cassandra ni con Deyvis. Si alguna vez yo tuve un problema con Magaly fue un tema que yo me resentí, fue a raíz de un comentario que no debió salir de nuestro entorno cercano", empezó diciendo Jessica Newton en el podcast de Verónica Linares.