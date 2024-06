¡Le sueltan la mano! Janet, Ethel y Brunella critican a Sofía Franco por perdonar a Álvaro Paz de la Barra

En el reciente episodio de "América Hoy", las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna no dudaron en criticar a su compañera Sofía Franco por perdonar a Álvaro Paz de la Barra. Franco, quien es colaboradora ocasional del programa, se convirtió en el centro de la polémica al reconciliarse con su exesposo, a quien denunció por maltrato en el pasado.

Aunque fue interrumpida por sus compañeros, Janet continuó: "Lo siento, las cosas como son. Si no estás de acuerdo con mi opinión, lo lamento. Pasamos a Brunella. A Pamela López no la hemos visto poniéndole esposas. No la hemos visto en esas circunstancias. Los hemos visto en la comisaría. Ha habido problemas de... se han ido de manos, problemas... Ni siquiera quiero decir qué problemas le han dicho a Sofía Franco que tiene, por el respeto y cariño hacia ella".

Ethel Pozo también mostró su apoyo a sus compañeras, diciendo: "Yo también estoy de acuerdo con Brunella y con Janet. Lamentablemente, por el cariño que le tengo a Sofía. Tantos años de conocerla, es difícil para mí. Cualquier mujer no merece estar con alguien que te ha agredido física, psicológicamente, verbalmente, que terminas en una comisaría. Eso no es amor... Tú no debes estar al lado de una persona así. Se lo diría a cualquier mujer que en estos momentos esté pasando algo parecido".

Janet Barboza sugirió que la reconciliación podría tener motivos políticos.

¿Qué había dicho Sofía Franco? Franco, por su parte, negó estar siendo utilizada para la campaña política de Álvaro Paz de la Barra.

"No me utilizan para nada y no soy una geisha, ni me gusta que me comparen, ni que hablen de una manera que no corresponde, porque no es tal cual lo mencionan. El día que me da la gana de acompañarlo es porque quiero acompañarlo", expresó en el programa.