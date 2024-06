Sofía Franco habría retomado su relación con Álvaro Paz tras perdonarlo: "No soy una Pamela López"

Sofía Franco ha decidido dejar atrás el pasado complicado que experimentó con su esposo Álvaro Paz de la Barra y está dispuesta a perdonarlo y retomar su relación con él. A través de un informe presentado por América Hoy, la exconductora de televisión no pudo evitar quebrarse al hablar sobre el tema.

Ante ello, Janet Barboza la parchó y lanzó fuertes comentarios contra la actual situación de Sofía Franco, quien no permite que la comparen con Pamela López. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sofía Franco se quiebra tras perdonar a Álvaro Paz de la Barra

Sofía Franco declaró en el programa "América Hoy" del 12 de junio que ha optado por perdonar a Álvaro Paz de la Barra, a pesar de haber sido objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte del político y padre de su hijo. Además, mencionó el traumático episodio que vivió al ser detenida en una comisaría por acusaciones de violencia doméstica.

"Cuando uno perdona ya no retrocede, ni crítica y ni va para atrás... (tu corazón ha perdonado ¿entonces?) si, si del daño que nos hicimos y de lo que sucedió y en general porque una pareja es de dos", comentó.

En cuanto a la cuestión de si ha retomado su matrimonio con el presunto candidato a la presidencia de Perú, mencionó que en este momento está priorizando su familia y le complace ver los esfuerzos de Álvaro por reconstruir la relación. "Claro... no es trabajar, es simplemente los hechos, ver cómo él continúa por esa senda, que me gusta. Él tendrá que seguir haciendo sus puntos, felices de la vida y es nuestra vida", indicó.

"Es denigrante cuando escuchas a una mujer comparar, y yo no soy una Pamela López", sostuvo al final de la conversación.

La fuerte respuesta de Janet Barboza

Janet Barboza no quedó satisfecha con estas afirmaciones y no pudo evitar expresar su punto de vista sobre el tema. Al principio, la exconductora señaló que no era como una "Pamela López". "Las cosas como son. A Pamela López no la hemos visto tirada en el piso con esposas. No la hemos visto en esas circunstancias", expresó la popular 'Reina de las movidas' de forma contundente.

Desde su perspectiva, Janet Barboza consideró que la situación de Sofía Franco era aún más complicada que la de la esposa de Christian Cueva, quien se ha destacado por perdonar en varias ocasiones a su pareja tras un caso de infidelidad.

"Estás peor que Pamela López. A ella no la hemos visto en una comisaría", añadió la compañera de Ethel Pozo, subrayando las diferencias entre ambos casos y sugiriendo que esta decisión la colocaba en una posición más vulnerable y cuestionable.