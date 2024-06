¿Amor al chancho o al chicharrón? Mujer mantiene una relación con 7 jubilados: "Seré feliz todo el tiempo"

Un caso en Colombia se ha vuelto viral en redes sociales. Y es que, las relaciones abiertas ganan terreno y son buscadas por aquellos que buscan beneficios. Una joven reveló que mantiene relaciones simultáneas con siete ANCIANOS PENSIONADOS que la complacen en todos sus deseos.

La joven, natural de Barranquilla, se encontraba frustrada por las dificultades financieras que enfrentaba al salir con novios jóvenes en Colombia. Por ello, la muchacha decidió cambiar completamente su enfoque y buscar compañeros mayores que recibieran pensiones, con la esperanza de que compartieran su dinero con ella a cambio de compañía.

Esta revelación se hizo pública a través de una entrevista en Facebook del medio "Última hora Valle". La joven colombiana explicó que sus relaciones anteriores no podían costear gastos básicos como el alquiler, la comida y la limpieza, lo que la llevaba a gastar mucho dinero. Fue entonces cuando decidió que no volvería a tener una relación con alguien de su misma edad.

"Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo, por eso decidí buscarme a mis viejitos pensionados", contó la mujer colombiana en un diálogo con la prensa.

En una ocasión, relató cómo llevó a cabo su estrategia mientras los ancianos hacían fila para cobrar sus pensiones. La muchacha se vistió con un atuendo provocativo, se maquilló y coqueteó con ellos para captar su atención. Así fue como logró entablar relaciones amorosas con Pablo, Manuel, Carlos, Simón y Jesús, cinco de sus siete novios.

"Los viejitos no tienes que pedirles nada porque ellos jamás van a conseguir a alguien como yo. Me van a tener feliz todo el tiempo, y fácil, me voy al Parque Bolívar y me consigo mis viejitos pensionados", afirmó la joven muy emocionada.