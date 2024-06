¡Un misterio! Hallan sin vida a la policía que desapareció y había sido encontrada en Cusco

Un hecho lamentable se dio lugar el día de ayer domingo 9 de junio luego de que fuera sido encontrada sin vida a la suboficial de la PNP Nicole Mesía quien hace poco fue encontrada en el Cusco luego de que sus padres afirmaran que la joven habría sido víctima de un presunto secuestro.

Los restos de Mesía fueron encontrados por sus padres quienes quedaron en shock con la situación pues habían perdido a su hija de una manera misteriosa.

Misterioso deceso

La suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nicole Mesía, fue encontrada sin vida el pasado mes de mayo en su domicilio en San Juan de Lurigancho. Este trágico desenlace se produce semanas después de su desaparición y posterior hallazgo en Cusco, lo cual ha generado conmoción y múltiples interrogantes en la comunidad.

Nicole Mesía, joven policía de 23 años, fue reportada como desaparecida por su familia el 18 de abril. Su familia denunció su secuestro, preocupados por la falta de comunicación y el desconocimiento de su paradero. Ocho días más tarde, el 25 de abril, Nicole fue encontrada en Cusco, lo que inicialmente trajo un respiro de alivio a sus seres queridos y a sus colegas en la PNP.

@camaralegalhk Fue Hallada con vida en la ciudad de Cusco. ♬ Mistério - yagobeats

Tras su hallazgo en Cusco, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los motivos de su desaparición. Sin embargo, pocos detalles fueron revelados públicamente sobre las circunstancias de su viaje a Cusco y su estado mental durante ese período. La historia tomó un giro trágico cuando Nicole fue encontrada sin vida el día de ayer 9 de junio en la avenida 10 de octubre, en San Juan de Lurigancho.

La desaparición y muerte de Nicole Mesía ha suscitado diversas reacciones y teorías. "No entendemos cómo pudo haber pasado esto, estábamos tan felices de haberla encontrado con vida," comentó uno de sus familiares en declaraciones recogidas por medios locales . La falta de claridad sobre su desaparición y las circunstancias de su muerte ha llevado a la familia y amigos a pedir una investigación exhaustiva para obtener respuestas.

Además, la PNP ha expresado su pesar por la pérdida de una de sus miembros y ha reafirmado su compromiso de investigar a fondo este caso. En un comunicado oficial, la institución señaló: "Lamentamos profundamente la pérdida de la suboficial Nicole Mesía y brindamos nuestro apoyo incondicional a su familia en estos momentos difíciles" .

Hasta el momento se tiene entendido de acuerdo a la información de las autoridades que este suceso se habría tratado de un suicidio, sin embargo, seguirán realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de la suboficial.

Recibía amenazas

Tras la muerte de Nicole Mesía se investigó que la suboficial ya había denunciado en el pasado a su expareja por agresión psicológica, esto podría ser una agravante en el caso ya que no se descarta que la joven habría continuado recibiendo amenazas.

""si lo dejo por alguien más, me buscaría para matarme, que no sería de nadie más, solo de él, no queriendo que nadie más esté conmigo porque yo soy su mujer", decía el acta de denuncia de noviembre del 2023.

"A su vez, me controlaba mi forma de vestir, minimizándome como mujer y, a su vez, de forma despectiva por ser de provincia", esta denuncia fue registrada contra de David Anthony Quispe Flores, de 27 años.

El pasado 25 de abril, Quispe Flores, en diálogo con un diario local, aseguró que se hicieron constataciones posteriores, mensualmente, de parte de la institución y se le preguntó a Nicole si es que había vuelto a recibir amenazas y ella lo negó.

Cabe resaltar que el general Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que la suboficial Nicole Aurora Mesía Castro tuvo su última cita con un especialista en salud mental justo antes de reportarse su muerte.