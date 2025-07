Magaly Medina lanza dura crítica a Piero Quispe: "Tiene 23 pero las costumbres de jugadores antiguos"

El escándalo que involucró a Piero Quispe y Olenka Mejía vuelve a ser tema en la televisión. A meses del ampay difundido por el programa 'Magaly TV: La Firme', donde se mostró al joven futbolista entrando a un hotel con la modelo vinculada anteriormente a figuras como Jefferson Farfán, la conductora Magaly Medina retomó el tema para lanzar duras críticas

En el programa del 28 de julio, Magaly Medina retomó las imágenes del encuentro entre Piero Quispe y Olenka Mejía, quien en el pasado también fue vinculada con otros futbolistas como Jefferson Farfán. La conductora fue directa al cuestionar las intenciones del mediocampista al ingresar a una habitación de hotel con la joven.

"¿Para qué te vas a una habitación de hotel si no tienes nada que esconder? Si quieres charlar como amigos, te sientas en un restaurante donde hay muchísima gente. Pero si has tenido una conversación calenturienta, no te vas a ir a tomar el café a una habitación", comentó Medina, dejando claro que, desde su perspectiva, el contexto del encuentro no se prestaba a malentendidos.

La conductora también dirigió sus críticas hacia Cielo Berríos, pareja de Quispe y madre de su hijo, por no haber mostrado reacción pública frente al escándalo. Además, Medina lamentó que, a sus 23 años, Piero ya repita patrones negativos que se observaban en generaciones anteriores de futbolistas peruanos.

"La madre del hijo que tiene Piero Quispe no se inmutó, y a la semana vimos que publicaban fotos, regalitos, cositas. Ella dirá: 'Lo que no me quiero enterar, no pasó'. Pero no es así. Este chico tiene 23 años, pero la costumbre de los jugadores antiguos, esos que han hecho de la vida de infidelidad una especie de sinónimo de vivir... No meten goles, pero trampean rico", sentenció.