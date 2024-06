¡Casi no la cuenta! Reconocido chef muestras sus heridas tras grave accidente: "Tengo suerte de estar aquí"

El reconocido chef británico Gordon Ramsay reveló a través de sus redes sociales que por poco y pierde la vida tras ser víctima de un aparatoso accidente en su bicicleta.

Ramsay usó sus redes sociales para hacer un llamado a todas las personas aficionados a este deporte a que mantengan siempre la protección para evitar finales mortales ante un accidente.

El chef Gordon Ramsay afirmó a través de sus redes sociales que sufrió un grave accidente de bicicleta en Connecticut y agregó que se siente afortunado de poder estar vivo para contar la experiencia de este fuerte impacto.

La celebridad quien tiene 57 años mostró con lujo de detalles las secuelas físicas que le provocaron este accidente dejándole un moretón enorme al costado izquierdo de su cuerpo.

Mediante un video, el popular conductor de televisión con todo a sus seguidores lo imprescindible que es usar protección para practicar el deporte del ciclismo.

"Hola a todos, soy Gordon. Me gustaría compartir un mensaje muy importante con todos ustedes. Saben cuánto amo el ciclismo, los triatlones y las pruebas Ironman, y esta semana, desafortunadamente, tuve un accidente realmente malo", narró Ramsay. "Realmente me sacudió. Honestamente, tengo suerte de estar aquí", dijo.

En el video, se puede ver al chef levantando su chaqueta de cocina para mostrar el moretón de considerables dimensiones que envuelve su torso, evidencia de la violencia del impacto.

Ramsay también agradeció a los profesionales que lo atendieron en el hospital Lawrence + Memorial tras el accidente. "Esos increíbles cirujanos traumatólogos, doctores y enfermeras en el hospital me cuidaron esta semana, fueron asombrosos", mencionó en el video. "Estoy agradecido por todos los doctores, enfermeras y el personal que me revisó, pero estoy más agradecido aún por mi casco, que me salvó la vida", añadió en su post.