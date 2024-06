¡No lo suelta! Paco Bazán y su fuerte mensaje contra Jefferson Farfán: "Gato toro"

Paco Bazán apareció en el programa de Magaly TV, La Firme, para compartir sus opiniones acerca del conflicto mediático que tiene con Jefferson Farfán, conocido como la 'Foquita', quien minimizó su carrera en la reciente edición de Enfocados.

Recordemos que el '10 de la calle' lanzó duras críticas contra la carrera futbolística de Paco Bazán, quien no dudó en responderle en todo momento. En ese sentido, explicó por qué ahora le dice 'Gato toro'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paco Bazán y el nuevo apodo que le puso a Jefferson Farfán

Nuevamente Paco Bazán habló sobre su polémico enfrentamiento contra Jefferson Farfán, luego de que el '10 de la calle' minimizara la carrera futbolística del comentarista deportivo en su podcast 'Enfocados'. Desde el principio, la conductora Magaly Medina le preguntó al exarquero por qué se refirió a la 'Foquita' como 'Gato Toro'.

Sin embargo, Bazán 'explicó' que no fue solo a Farfán a quien llamó 'Gato Toro' sino también a su co-conductor Roberto Guizazola. "Es que cuando jugaban tenían agilidad de gato y la fuerza del toro", argumentó. A pesar de ello, Magaly Medina le increpó al comentarista deportivo que en un principio solo se lo dijo a Farfán.

"O sea, este gato tiene cachos. Sí claro, yo te escuché decir en singular, no te me estés chupando. Tú dijiste 'mi gato toro', o sea le dijiste que era un gato con cachos de toro. ¿Para qué te chupas? Si el país entero sabe, o sea no le tengas miedo. ¿Crees que te va a poner una demanda?", le increpó Magaly Medina entre risas a Paco Bazán.

Por si fuera poco, Paco Bazán también deslizó que el comentario de 'Alcanza con la Copa Perú', en clara alusión a Jefferson Farfán, no fue él, sino 'un community manager'. Recordemos que este mensaje fue publicado en las redes de Paco Bazán, lo cual llamó la atención de los internautas.

El fuerte comentario de la Foquita sobre la carrera de Paco Bazán

La 'Foquita' perdió la paciencia con Paco Bazán durante su podcast 'Enfocados' cuando 'Cucurucho' Guizasola intentó incluirlo entre los mejores porteros del fútbol peruano. "Entre los mejores arqueros de este país, está el Loco y lo puedo meter abajo a tu amigo Paco..", dijo con sarcasmo.

La reacción del '10 de la Calle' fue inmediata. "No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto...A mí háblame de galácticos, no me hables de 'pisa pajas' acá", dijo en un primer momento.

"A ver, escúchame... ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Cállate m...!", exclamó Jefferson Farfán.