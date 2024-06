Julián Zucchi sorprende con sesión de fotos: "Para esta nueva etapa"

Julián Zucchi reapareció hace ya algunas semanas atrás a las redes sociales, esto después de anunciar que se tomaría un tiempo para enfocarse en su estabilidad emocional a raíz del escándalo que surgió por su separación con Yiddá Eslava.

Es así que el argentino se mantiene enfocado en empezar con el pie derecho su regreso a las redes, por lo que Julián acaba de publicar una sesión de fotos que marcaría su nuevo 'yo' tras superar una separación en medio de escándalos.

Julián Zucchi sorprendió a sus fanáticos tras publicar una reciente sesión fotográfica en sus redes, cabe mencionar que desde que el argentino retornó al mundo digital borró la gran mayoría de fotos y videos de sus redes en especial de Instagram.

Esto ha marcado para el productor una nueva etapa, un nuevo comienzo enfocado en sus hijos y en sus propios proyectos personales por lo que compartió esta sesión fotográfica al parecer especial para el productor.

"Después de mucho tiempo me hice una sesión de fotos para esta nueva etapa", escribió el ex chico reality.

Diversos usuarios, por el momento no se encuentran convencidos del cambio de Julián por lo que no desaprovechan la oportunidad de comentar y criticarlo y es que para ellos el productor debió tomarse más tiempo para sanar. Incluso algunos cibernautas lo felicitaron por lucirse recuperado y atractivo físicamente.

"Todo el tiempo tienes inicios, no crees que deberías tener ya una vida hecha?", "Bacán tu sesión y lo mejor es que no vino con una frase de autoestima y tanta vaina de superaditos", "Podemos tener mil comienzos en la vida, cada vez que nos sintamos vencidos", "Me encantan todas tus fotos Juli! Mucha buena vibra en este nuevo comienzo", comentaron algunos.