Yahaira Plasencia se luce con Wisin en un estudio de grabación en Miami ¿Se viene una colaboración?

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha cautivado al público con sus temas y ahora, se encuentra en la búsqueda de su internacionalización. Por ello, se encuentra en Miami trabajando con Sergio George y al parecer, tendría preparado una colaboración musical con el artista mundial Wisin.

Por medio de sus redes sociales, la peruana y su productor compartieron un video donde se lucen bailando con el artista Wisin. El cantante puertorriqueño tiene un trayectoria musical impresionante a nivel mundial en la música urbana y formó parte del dueto 'Wisin y Yandel'. Conocido por temas como "Algo Me Gusta de Ti", "Estoy Enamorando", "Te Siento", "Pam Pam", entre otros más.

En el video, se puede ver a Yahaira Plasencia conociendo a Wisin y luego, bailando un tema juntos. Luego, la peruana comentó en sus redes sociales que tuvo un día increíble con una bonita experiencia y aprendiendo mucho, pero que sorprendería con dos noticias para sus seguidores.

"Estoy absorbiendo y aprovechando al máximo estas oportunidades que me da en primer lugar Dios porque es el que hace todo, la música a Sergio. Ha sido un día muy productivo, muy bonito en el que sigo aprendiendo, sigo observando cosas buenas, nuevas y muy proyectada para lo que quiero. También tengo que darles dos grandes noticias que les va encantar, yo estoy saltando en un pie" , dijo.

Desde que Yahaira Plasencia compartió el video en sus redes sociales, ha recibido el apoyo de sus seguidores. Muchos usuarios comentaron sentirse orgullosos del avance en su carrera profesional de la peruana a nivel internacional.

"Les mando un super beso a toda la gente que me ha estado escribiendo, por sus mensajes de apoyo, de cariño, amor, motivación, de verdad gracias por todo ese amor que siempre me brindan los Yahalovers, los fans que siempre me siguen en cada paso que doy", menciona.