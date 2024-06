Deyvis Orosco habría estado grabando el videoclip de su próximo tema inédito : "Algo especial y con cariño"

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de la cumbia peruana que ha cautivado a miles de seguidores con su música y el legado de su padre Johnny Orosco. En los últimos días, el artista comunicó que viene preparando una sorpresa para sus seguidores y al parecer, sería un nuevo tema con su videoclip oficial. ¡En grabaciones! El cantante Deyvis Orosco inició su carrera musical desde muy joven y tomó las tiendas del Grupo Néctar, cuando su padre falleció. Para continuar con su legado, el artista sigue interpretando varios de los temas de Johnny Orosco y nuevos sencillos producidos por él mismo, manteniendo parte del estilo de su padre. Desde siempre, el artista ha anunciado que quiere mantener el legado de su padre vivo. Es por ello que en este año, Deyvis Orosco viene preparando muchos proyectos en relación a su papá

" target="_blank">. En los últimos días, compartió varios videos en sus redes sociales donde anuncia una sorpresa para sus fans.

"Ayer estuvimos preparando algo muy especial y con cariño para todos ustedes. Se viene algo que no se esperan mi gente ¿De qué creen que se trata?", escribió el intérprete en sus redes sociales con un par de videos.

En los videos se puede ver a un grupo de fans con carteles de Johnny Orosco y bailando el nuevo tema del cantante. En otro videoclip, se puede apreciar como es grabado junto a sus músicos, suponiendo que se trata de un nuevo videoclip que se lanzaría muy pronto.

Deyvis Orosco en grabaciones de un videoclip

¡Su motivación es su padre!

Como ya se informó, Deyvis Orosco ha venido compartiendo varios videos donde adelanta un poco de lo que viene preparando. Por medio de las redes sociales, compartió un video donde el cantante aparece junto a varias fotografías de su padre con el Grupo Néctar.

Los seguidores se encuentran emocionados por lo que se viene preparando. Al parecer, el artista de cumbia habría anunciado que la gran sorpresa se estaría lanzando en una semana y que le encantará a todos sus fanáticos.

Más de Deyvis Orosco

Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia, que viene liderando el Grupo Néctar de su familia. El intérprete de "No Te Creas Tan Importante" también ha incursionado en la actuación en series de televisión.

El 'Bomboncito de la Cumbia' ha interpretado grandes éxitos como "Piensa en Mi", "No Te Creas Tan Importante", "No Me Vuelvo a Enamorar", y otros más. El legado de su familia con El Grupo Néctar es muy importante para Deyvis, por ello ha luchado cada día para alcanzarlo.