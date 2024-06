Yahaira Plasencia comparte una canción inédita guardada y fans piden que lo grabe ya: "Es un temón"

Yahaira Plasencia es una querida artista de la salsa peruana que ha cautivado a sus seguidores con su música y ahora se encuentra en Miami para avanzar en su carrera. Por medio de una transmisión, la cantante compartió con sus fans una canción que tenía guardada y le encantó.

La joven Yahaira Plasencia ha formado su carrera como solista con varios éxitos al lado de su productor Sergio George. Ahora que se encuentra residiendo en Miami, realizó una transmisión en vivo para conversar con sus seguidores.

Durante esta conversación, la cantante se animó a compartir un material que tenía guardado hace un tiempo. Yahaira Plasencia compartió una parte del audio del tema y lo cantó en vivo, además comentó que amaba este tema. A sus seguidores, les fascinó aún más.

"Me costó aceptar que te había perdido, la vida sin ti no tenía sentido y cada intento por querer borrarte siempre fue fallido. Pero las cosas cambiaron, soy feliz no quiero estar contigo y ahora hablas mal de mi, y de él no voy a permitirlo. Cuando te marchaste, él estuvo a mi lado, cuando me despreciaste, él me valoró. Cuando te volviste experto en ignorarme, él me dio su amor. Cuando tú reías, él lloró conmigo. Cuando me humillaste, nunca me falló. Cuando me traicionaste y me abandonaste, él decidió amarme... que vas a reclamarme"