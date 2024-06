¡Preocupa a sus fans! Magaly se ausenta en su programa y revela el motivo

La conductora de televisión Magaly Medina preocupó a sus seguidores al no emitir como de costumbre su programa de Magaly TV La Firme, es por ello que la periodista no dudó en usar su cuenta de Instagram para revelar con detalles lo que había pasado.

Hace unos días la popular Urraca celebró el segundo Día del Padre sin la presencia de su progenitor, de igual manera no dudó en recordarlo en sus redes.

Magaly Medina tiene acostumbrado a su público a salir todas las noches por el canal de ATV a las 9:45 de la noche contando con lujo de detalles los últimos chismes de la farándula.

Sin embargo, el día de ayer la periodista se ausentó preocupando a su público y es que rara vez la pelirroja no se presenta en Magaly TV La Firme.

Es así que la periodista usó su cuenta de Instagram para contarle a su público lo que realmente había pasado y que la llevó a quedarse en casa en reposo.

Magaly Medina se ausenta en su programa de espectáculos

"Mis queridos televidentes, tengo que compartir con ustedes una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar", comenzó la 'Urraca'.

Incluso la periodista afirmó que se puso todas las inyecciones para su rápida mejoría pero no mostró señales de mejoría por lo que optó por no salir al aire para priorizar su salud.

Cabe resaltar que a pesar de que no se presentó en su programa el día de ayer el programa fue emitido pero evidentemente eran grabados.

La batalla mediática entre Jessica Newton y Magaly Medina continúa luego de realizarse el Miss Perú. Esta vez, la ex reina de belleza desmintió las declaraciones de su examiga y contó su versión de cómo se hizo amiga de la conductora de televisión.

Jessica Newton visitó el set de 'Al sexto día', programa conducido por su amiga Laura Spoya, y fue consultada sobre diversos temas, entre ellos las declaraciones de la popular 'Urraca'.

Es así que, Jessica se tomó el tiempo de enmendar la plana a quien fue su amiga por varios años y contó que se conocieron en un canal de televisión, posteriormente sus esposos se hicieron amigos y hasta tuvieron negocios juntos.

"Creo que mi memoria es lo que ha ayudado a que, a lo largo de los años, pueda ser agradecida con cada una de las personas que me apoyaron en mi camino (...) Me acuerdo perfectamente bien la primera vez que fuimos Magaly y yo a almorzar, al restaurante Carnal, solas", dijo en un inicio.

"Yo le presenté a Fernando, mi esposo, a Alfredo. Y luego de haberlo tratado, conversando con mi esposo, Alfredo empezó a hacer cosas con Fernando para la empresa, cosas que ya no es así... Creo que a veces la memoria nos juega malas pasadas. Yo los recuerdo con cariño. No tengo ninguna laguna mental aún. Nosotras conversamos primero y luego fui yo quien le presentó a Fernando a Magaly y Alfredo" , agregó.

Por otro lado, descartó que Fernando Sánchez de LaMadrid haya sufrido con el distanciamiento entre ella y Magaly Medina.

"Eso sería mentir y a mí mentir no me gusta, no me ha gustado nunca. Hay algunas personas que no solamente recuerdan las cosas cómo quieren, sino que de alguna manera se convencen de que fueron así", concluyó.