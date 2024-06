¿Lima, Trujillo o Brasil? Ana Paula Consorte se sincera sobre el lugar donde le gustaría vivir

La modelo brasileña Ana Paula Consorte ha mostrado que tiene carácter y no necesita la defensa de su pareja, Paolo Guerrero. Por eso, no dudó en responder a una pregunta reveladora sobre su verdadera preferencia de residencia, tras recibir críticas por supuestamente no querer mudarse a Trujillo.

En ese sentido, en medio de una peculiar entrevista, Ana Paula Consorte habló por primera vez sobre el lugar en donde prefiere quedarse a vivir. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte revela en dónde le gustaría vivir

En un divertido reel de Instagram, la creadora digital conocida como 'La Chuqui' aprovechó la presencia de la pareja de Paolo Guerrero en el estadio de Filadelfia para realizarle una breve entrevista. En estos videos, se muestra que ella está muy enamorada del padre de sus hijos y apoya a nuestro país.

Ana Paula Consorte, emocionada mostró su fanatismo hacia la selección 'blanquirroja' y afirmó que Perú llegaría hasta la final de la Copa América enfatizando su preferencia por Paolo Guerrero en el equipo.

"¿Lima, Trujillo o Brasil?", le preguntan y Ana Paula Consorte, sin dejar de esbozar una gran sonrisa en su rostro, respondió: "Muy difícil. Ay no, no puedo hablar", dijo con una pequeña risa. Demostrando su simpatía, la garota envió saludos a la hinchada peruana, esperando que nos vaya muy bien en la Copa América.

De esta forma, la brasileña da a entender que no tiene ningún problema con vivir en nuestro país. Esto aclara los rumores que surgieron sobre su supuesta negativa a mudarse a Trujillo cuando el 'Depredador' debía firmar contrato con la UCV.

Saca cara por sus hijos

Ana Paula Consorte generó controversia al criticar el programa 'América Hoy' el jueves 13 de junio. La actual pareja de Paolo Guerrero no toleró que el programa de Ethel Pozo expusiera a sus hijos y envió un contundente mensaje que sorprendió a muchos.

Es importante mencionar que el programa de América TV desmintió a Consorte respecto a los estudios de su hija mayor, lo que provocó una gran indignación en la exbailarina brasileña.

"Vengo aquí en portugués, incluso, para hablar con este programa y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tiene derecho o autorización para dirigirse a ellos. Quieren seguir con sus chismes u opiniones malvadas sobre quien sea, ok, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito", sostuvo la brasileña en un inicio.

"Entonces les pido a estas señoras, que a su vez ya son grandes, que aprendan a respetar al menos a los niños. Con una pizca de sentido y ética, si es que conocen esa palabra, ética. No tengo razón para dar satisfacción sobre lo que hago con mis hijos, así que ponte en su lugar y calla la boca antes de hablar de: Manuella, Paolo André y José", continuó Consorte.