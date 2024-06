Sergio George reveló coqueteos de cantantes peruanas: "Se me han insinuado"

Sergio George, el famoso productor musical, fue el invitado especial en el podcast de Yahaira Plasencia, 'Hablando con la Yaha'. Durante la entrevista, Sergio sorprendió a todos al revelar que varias cantantes peruanas le han coqueteado, causando gran revuelo entre los seguidores.

Todo comenzó cuando Yahaira Plasencia comentó que Sergio George llama mucho la atención entre las mujeres de la escena musical peruana.

"No tienen ni idea de cómo le escriben, no puedo decir nombres, pero Sergio definitivamente tiene sus chicas" , dijo Yahaira.

Yahaira, siempre curiosa, quiso saber si alguna cantante peruana había intentado coquetearle. Sergio, aunque no mencionó nombres, dijo que sí ha recibido insinuaciones.

"Unas fueron más agresivas que otras... No, tampoco voy a decir el género musical. Se me han insinuado directa e indirectamente, más de una, pero yo no caigo en el juego. Últimamente estoy coqueteando más, antes no lo hacía, me encanta, es un coqueteo sano", afirmó el productor.