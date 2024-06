Amy Gutiérrez cuenta que ser pansexual le quitó oportunidades de trabajo: "Me dio mucha tristeza"

Amy Gutiérrez es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha cautivado al público con su voz y grandes éxitos. Anteriormente, la artista anunció que se consideraba una persona pansexual y recientemente, comentó que al contarlo le quitó muchas oportunidades.

La cantante Amy Gutiérrez es una reconocida artista peruana que ha conquistado dentro de la salsa con sus canciones. La joven cuenta con una voz increíble y desde que se lanzó como solista, ha luchado para sacar temas inéditos y lograr la internacionalización de su carrera musical.

Hace algún tiempo, la intérprete de "No Sé" había anunciado que se consideraba una persona pansexual. Una persona pansexual siente atracción sexual y/o románticamente por las personas sin importar su sexo o género. Por ello, en una entrevista decidió contar los problemas que le había causado anunciarlo al mundo.

"Es un tema que toqué hace tiempo, revolucionó toda mi vida de alguna forma. Lo puedo decir ahora, me quitó oportunidades de trabajo y de muchas cosas por salir hablar de algo que es mío, mi identidad. Me dio mucha tristeza porque, que pena al ver que yo me animé a decir realmente algo con el que siempre he sentido de muy pequeña, siempre me he sentido así, me empiecen a ver como rara o como alguien no cuerda o que no tengo personalidad", reveló.