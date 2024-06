Lesly Águila celebra su cumpleaños con emotivo mensaje en redes: "Hoy tengo sentimientos encontrados"

Dentro de Corazón Serrano, está la querida Lesly Águila, quién se ha ganado el cariño del público durante toda su carrera musical. La joven cuenta con un gran talento musical que hace gozar al público con sus temas. Hoy, la cantante está cumpliendo 30 años y decidió dedicar un emotivo mensaje a sus seguidores.

Lesly Águila es una reconocida cantante de la cumbia peruana, que ganó gran fama formando parte de Corazón Serrano desde que tenía 15 años. Durante todo estos años, se ha ganado el corazón de sus seguidores por su talento musical, humildad y el apoyo que brinda a quienes menos tienen.

Por medio de sus redes sociales, la joven compartió unas fotografías y un conmovedor mensaje en celebración de sus 30 años. La intérprete de "Olvídame", primero le dedicó algunas palabras para sus queridos familiares que partieron a la eternidad, como a su hermana y su abuelita, además de cómo viene trabajando por su familia.

"Bienvenidos 30 años. Que rápido pasa el tiempo. En primer lugar feliz cumpleaños a mi hermana gemela en el cielo. Sin duda alguna, cada cosa que he tenido que pasar a lo largo de estos años ha valido la pena, siempre velando por los míos y sacándome el ancho trabajando duro para que nada les falte. No les miento que hoy tengo sentimientos encontrados, primer cumpleaños sin mi abuela pero sé que ella me cuida desde el cielo, está feliz y orgullosa de la nieta que tiene", escribió.