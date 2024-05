Cielo Torres se emociona por su primera nominación en Premios Heat 2024: "Pensé que me estaban bromeando"

Cielo Torres ha iniciado su carrera como solista hace un par de años y viene avanzando en la internacionalización de su música. Ahora, acaba de ser nominada por primera vez en Premios Heat 2024 y se emocionó tanto que no podía creerlo.

¡Su primera nominación en Premios Heat 2024!

El pasado 09 de mayo se anunciaron a los nuevos nominados en los Premios Heat 2024 en República Dominicana. Este es uno de los eventos y premiaciones más importantes de la música a nivel internacional. En esta oportunidad, fueron varios artistas peruanos nominados en las diferentes categorias.

Una de las cantantes peruanas nominadas a este importante premiación musical fue la artista Cielo Torres. La joven está nominada en la categoría 'Mejor Artista Región Sur' y competirá contra Nicki Nicole, Ludmilla, Emilia, Anitta, Duki, KHEA, Cris MJ, Trueno, La Joaqui, Tini, Milo J, Thiago PZK, Lit Killah y su compatriota Amy Gutiérrez.

Por medio de sus redes sociales, Cielo Torres comentó que no podía creer que fue nominada: "Es cierto, yo pensé que me estaban bromeando cuando me dijeron 'Cielo, estas nominada en una categoría de los Premios Heat'. No sabía si me estaban bromeando o era real. Es real y lo estoy asimilando en este momento. Es la primera vez que me nominan en algo con respecto a mi música".

Los Premios Heat 2024 está en la celebración de su décimo aniversario. Este evento de la música latina se realizará el próximo 11 de julio, donde se estarán presentando grandes artistas a nivel internacional y realizarán muchas actividades como entrevistas, conferencias y presentaciones.

Más de Cielo Torres

La cantante Cielo Torres es oriunda de Tacna y pasó por varias agrupaciones como Bella Bella y Agua Bella. Cuando se lanzó como solista, decidió avanzar con el género de la salsa y desde entonces, ha creado muchos éxitos musicales como "Más Fuerte", "Te Vas a Arrepentir", "Te Dejo Libre", "Salud Hermana", entre otros más.

Hace algunas semanas, anunció a sus seguidores ya lanzó su primer disco completo titulado 'La Otra Cara', producción de carácter internacional desarrollado por Máster Chris, apodado 'El Científico', productor de grandes estrellas de la música. Su primer álbum musical que cuenta con canciones inéditas y del género regional.

La peruana Cielo Torres viene trabajando en más proyectos musicales en busca de la internacionalización, abarcando en varios géneros musicales. Además, hace poco anunció que viene preparando una nueva colaboración espectacular. No queda duda, que la cantante brillará este año en la premiación de los Premios Heat 2024, donde fue nominada.