Tony Succar enternece las redes con un bello mensaje a su hija: "Me has cambiado la vida para siempre"

Tony Succar es un reconocido músico de la salsa peruana que brilla a nivel internacional, colaborando y tocando con artistas de talla mundial. Por el Día del Padre, el peruano compartió un mensaje dirigido a su padre y a toda su familia, que enterneció a muchos usuarios.

El músico Tony Succar tiene una maravillosa carrera artística en camino con muchos reconocimientos por su talento y su música. Además, cuenta con una maravillosa familia que siempre lo ha apoyado desde muy pequeño. El último domingo pasado, se celebró el Día del Padre y compartió el gran sentimiento que tiene de ser padre con un mensaje dirigido a su hija y al tener como inspiración a su papá.

"Lo que más disfruto en esta vida es ser padre. Soy un hombre tan afortunado. Gracias pa, Don Antonio Succar, por ser el mejor ejemplo para mi. Me has enseñado lo importante que es la familia, y siempre me has demostrado lo crucial que es ser un buen padre. Te amo, gracias por ser mi inspiración! Y mi baby Emmachan, no puedo contigo me has cambiado la vida para siempre", dijo Tony agradeciendo después a su pareja Lauren.