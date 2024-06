Yahaira Plasencia revela que dejó pasar una importante oportunidad en Puerto Rico: "Otra hubiera sido mi historia"

Yahaira Plasencia viene trabajando en la internacionalización de su música en una nueva etapa en Miami. Hace unas horas, estrenó un nuevo capítulo de su podcast donde entrevistó a Sergio George. Ahí, ambos recordaron la gran oportunidad que dejó la peruana para resaltar con fuerza en Puerto Rico.

La cantante Yahaira Plasencia entrevistó a Sergio George en su podcast 'Hablando con la Yaha', donde hablaron sobre muchos puntos de su vida personal y profesional. Entonces, tocaron el tema cuando la peruana participó en un homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico en Premios Lo Nuestro en el 2022.

En este evento musical, la intérprete cantó el tema "La Cantante" e impactó con su talento a todos, presentándose en el 'Choliseo' de Puerto Rico. Uno de los escenarios más importante a nivel del Caribe, donde fue la única femenina en formar parte de la nueva generación de salsa que se presentó.

"Terminamos el show y Sergio me dice: 'Yahaira te quieren entrevistar en Univisión, te quieren entrevistar acá, quédate en Puerto Rico' y le dije: 'No puedo, tengo que regresar al Perú porque tengo trabajo', esa fue mi respuesta, péguenme. 'Tengo que volar mañana, pásalo para dos semanas, que cumpla mi contrato'. En ese momento, yo debí decir: 'Perfecto, cancelo todo en Lima, me quedo', y quizás ahorita, otra hubiese sido mi historia".