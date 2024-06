¡El fin de 'América Hoy'! Ethel Pozo revela cuándo termina su contrato: "Me encantaría cambiar de horario"

Ethel Pozo se convirtió en conductora de 'América Hoy' en el 2017 y desde entonces también fue una de las principales figuras de América TV. Sin embargo, esto llegaría a su fin próximamente, ya que la hija de Gisela Valcárcel confirmó que le gustaría cambiar de horario o de programa.

Le esposa de Julián Alexander es muy activa en redes sociales y ayer abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Es así que, alguien le preguntó sobre los planes de continuar con 'América Hoy' en el 2025, a lo cual Ethel dijo que le gustaría que fuera muchos años más.

Sin embargo una nueva pregunta sobre el tema surgió y la presentadora respondió de una forma mucho más tajante, indicando que su contrato con América TV termina a final de año y aún no conversa sobre una posible renovación.