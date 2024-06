Magaly Medina 'sacara cara' por Ana Paula Consorte tras críticas de 'América Hoy': "Es una madre responsable"

Magaly Medina no pasó por alto las críticas hacia Ana Paula Consorte tras ser desmentida por la escuela de su hija mayor sobre las clases virtuales. Sin embargo, esta vez, Medina defendió a la modelo brasileña, resaltando que, a pesar de sus frecuentes viajes, es una madre presente.

En ese sentido, no dudó en criticar a las conductoras de América Hoy, quienes mostraron detalles de la educación de la primera hija de la garota. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En 'Magaly TV La Firme', la periodista no se contuvo y criticó duramente a las presentadoras del magazine por intentar desacreditar a la pareja de Paolo Guerrero en su rol como madre y fomentar rumores de que no estaría cumpliendo con sus responsabilidades hacia su hija.

De igual forma, la Urraca destacó que la bailarina siempre se muestra acompañada de su hija en todos lados, lo que demostraría su constante presencia y amor equitativo hacia todos sus hijos.

"Ana Paula carga con su hija a todos lados. Lo que habría que criticar es que la tiene en Trujillo, la lleva al hotel de la concentración, como gitanita, pero lo que no se le puede criticar es que anda con la hija a todos lados. Es una madre bastante responsable porque, además, el hombre con el que ahora está conviviendo y que es padre de sus dos últimos hijos la ha asumido a ella con sus hijos", comentó.

Magaly, tras leer el comunicado de Ana Paula en donde cuestionó las críticas que recibió por parte de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, expresó lo siguiente: "Como todo se lo andan justificando a Paolo Guerrero, su postura es bastante machista y toda la semana quieren quedar bien con Doña Peta, porque yo no sé, ellas se han creído, como alguna vez lo creyó Mávila Huerta, que Peta era la madre del Perú. Entonces, ellas, como son sobonas por naturaleza, toman partido por la madre de Paolo Guerrero" , arremetió.

Después de que el programa de Ethel Pozo emitiera un reportaje que expuso la situación de la hija mayor de Ana Paula Consorte y sugiriera que no estaba asistiendo a la escuela debido a los frecuentes viajes de la brasileña, la propia Consorte se pronunció sobre el programa de televisión y expresó su descontento por el tema relacionado con su hija.

"Vengo aquí en para hablar con este programa (América Hoy) y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija e hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tienen derecho ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes malvados sobre quien sea, okay, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito". comentó en un comunicado.