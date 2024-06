Jeinson Manuel recupera a su familia tras escándalo de infidelidad: "Somos humanos, cometemos errores"

El salsero Jeinson Manuel aseguró que, tras una etapa difícil, ahora disfruta de días tranquilos junto a su familia. Declaró que ama a su esposa y ha aprendido de sus errores después de haber estado en el ojo de la tormenta tras acusaciones de infidelidad.

Con esa fortaleza, continúa haciendo música y su tema "¿Por qué te tengo que olvidar?" está ganando popularidad. Recordemos que el programa de Magaly Medina expuso la infidelidad del cantante. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El cantante Jeinson Manuel está en una mejor etapa disfrutando del éxito de su nueva canción "¿Por qué te tengo que olvidar?". En una entrevista con un medio local, fue cuestionado sobre su situación familiar actual. En ese sentido, el intérprete sorprendió al revelar que ha estado resolviendo las cosas con su esposa y ha logrado recuperar a su familia.

"Gracias a Dios estoy bien con la familia, con mi esposa pude conversar, estamos de a poco viendo la manera de solucionar todo... igual ambos nos amamos, somos humanos y cometemos errores, pero venimos bien por el bien de la familia. La amo mucho como se lo he dicho y me ama; y hubo un perdón de parte de ella", reveló para el Trome.

Del mismo modo, reveló que está centrado en su carrera luego de recuperar a su amada familia. "Así es, pues sin ella, sin mi familia, sin mis hijos no podría continuar, le doy las gracias por darme esta oportunidad y seguir siendo Jeinson Manuel e ir de la mano juntos... siempre trato de llevarla a los shows conmigo, le he dicho que quiero que sea parte de mi carrera, que me siga acompañando en esta gran aventura, que es compleja pero también bonita", sostuvo.